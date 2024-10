"Taniec z gwiazdami" rozkręcił się na dobre. Z odcinka na odcinek coraz mniej par pojawia się na parkiecie. Tydzień temu pożegnaliśmy Filipa Lato i Julię Suryś oraz Annę-Marię Sieklucką i Michała Kassina. - Dziękuję, że mogłam tutaj być i pokazać siebie - mówiła po ogłoszeniu werdyktu aktorka. - Do samego końca wierzyliśmy, że może się uda - opowiadał zasmucony Filip Lato w rozmowie z Pudelkiem. W grze pozostało zaledwie sześć par. Kto okazał się najlepszy w tym tygodniu?

"Taniec z gwiazdami". Zakościelny zatańczył po kontuzji. Pavlović miała uwagi

Jako drudzy na parkiecie pojawili się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Para zatańczyła sambę pod piosenkę Billie Eilish. - Jakość tej samby była zaskakująca. Osadzona, mroczna, a jednocześnie lekka - mówił Tomasz Wygoda. - Mam wrażenie, że to była muzyka dla konesera. Nad stopami mógłbyś popracować. U ciebie częściej pięta muskała. Jak to tak? - mówiła rozczarowana Pavlović. Para ostatecznie i tak zdobyła 33 punkty.

"Taniec z gwiazdami". Julia Żugaj zaszalała na stole jurorskim

Julia Żugaj i Wojciech Kucina zatańczyli pod piosenkę Oskara Cymsa. - Chciałbym, żebyście zrobili coś ekstremalnego - poprosił parę piosenkarz na treningach. - W cha-chy na pewno będą nowe siniaki - żartowała influencerka. Faktycznie, w pewnym momencie podczas tańca Julia wykonała dosyć wymagające odchylenie. Wszystko wydarzyło się na stole jurorskim, a podtrzymywać ją musiał Tomasz Wygoda. Para zebrała same pochwały i ostatecznie otrzymała 38 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Iwona Pavlović po tym występie nie mogła dojść do siebie

W tym tygodniu pary miały wykonać aż dwa tańce. Drugą turę rozpoczął Zakościelny, który tym razem usłyszał same pozytywne komentarze, nawet od Iwony Pavlović. - Macieju miałam łzy w oczach. Nie wiem, co się tu wydarza. Wiem, że nie umiesz tańczyć. Natomiast wychodzisz i tworzysz coś tak unikatowego. To jest coś, co wyszło poza wszystkie ramy. Wzruszyłeś mnie totalnie. Dech zapierało nam w piersi - mówiła roztrzęsiona. Para za taniec współczesny zgarnęła 40 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Kto odpadł z siódmego odcinka?

Jurorzy zadecydowali, że najlepsi w najnowszym odcinku byli Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Para zgarnęła za dwa tańce 78 punktów. Tabele zamknęli Rafał Zawierucha i Daria Syta z 56 punktami na koncie. To właśnie oni głosami widzów pożegnali się z programem. - Dziękuję za tę fantastyczną przygodę. Dziękuję Darii, która pielęgnowała każdego dnia, żeby wszystko wytańczyć, żeby przeżyć przygodę życia - mówił poruszony aktor. ZOBACZ TEŻ: Czarna Mamba poszła w róż. Spektakularna kreacja. Stylista przyznał Pavlović dziesiątkę!