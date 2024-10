Program "You Can Dance" zadebiutował w stacji TVN w 2007 roku i doczekał się dziewięciu sezonów. Później zniknął z anteny i wrócił w odmienionej formule z młodymi tancerzami do Telewizji Polskiej. Format nie cieszył się jednak powodzeniem i zakończono emisję po dwóch sezonach. Teraz jednak wraca do korzeni, o czym poinformowano w mediach społecznościowych stacji TVN. "Gotowi na taneczną rewolucję? Legendarny program "You Can Dance - Po prostu tańcz!" wraca na antenę TVN! Wiosna przyniesie nowe talenty, pasjonujące rywalizacje i niezwykłe występy, które wstrząsną światem tańca. Kto stanie się idolem publiczności i zdobędzie tytuł najlepszego tancerza?" - czytamy. Na tym jednak nie koniec niespodzianek.

"You Can Dance". Kto zostanie prowadzącym? Znacie go z innych formatów

W mediach zaczynają pojawiać się nowe informacje o powrocie "You Can Dance". Portal Świat Gwiazd dowiedział się, kto ma zostać prowadzącym. "Będzie to Maciej Dowbor. To osobista decyzji dyrektorki Lidii Kazen. Szefostwo uważa, że dzięki ogromnemu doświadczeniu Maćka i jego popularności program jak przed laty będzie flagowym programem TVN. Zwłaszcza w czasach, gdy Polsat ma ich dawny show "Taniec z gwiazdami" - przekazał jeden z menedżerów stacji TVN w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Rozmówca wspomniał także o profesjonalizmie i dużej popularności Macieja Dowbora. "Dyrektorka ceni Macieja za to, że nigdy nie chciał robić kariery na plecach sławnej mamy, tylko idzie własną drogą. Do tego razem z żoną Asią mają duże zasięgi w sieci, co też przekłada się na jego popularność. Wprawdzie złośliwi plotkują na korytarzach na Wiertniczej, że Maciek podoba się szefowej jako mężczyzna, ale takie plotki to norma w korporacji. Tu chodzi o merytorykę. A Maćkowi niczego nie brakuje, jeśli chodzi o jego profesjonalizm. Dzisiaj w śniadaniówce to on ma największe doświadczenie w prowadzeniu programów na żywo" - przekazał menedżer portalowi Świat Gwiazd.

"You Can Dance" wraca, a co na to widzowie? W komentarzach zachwyty

Informacja o powrocie tanecznego programu bardzo ucieszyła widzów, którzy ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Super, bardzo lubiłam oglądać w przeszłości", "I to jest świetna wiadomość", "Będzie powrót do dzieciństwa" - czytamy. Internauci wspomnieli także o Michale Pirógu. "Mam nadzieję, że ponownie zostanie jurorem", "Błagam, żeby to był stary format, Pan Piróg w jury" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: Celebryci odchudzają się lekiem na cukrzycę. Piróg grzmi: Słabe to jest