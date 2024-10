Ekipa programu "Twoja twarz brzmi znajomo" postanowiła dość hucznie uczcić zakończenie zdjęć do finałowego odcinka programu. Wygląda na to, że zabawa w pewnym momencie wymknęła się spod kontroli. Do klubu, w którym znani celebryci spędzali czas, około godziny 2 nad ranem wtargnęła policja.

REKLAMA

Zobacz wideo Sparodiował Piotra Gąsowskiego

Piotr Gąsowski wdał się w dyskusję z policją. W tle nocna impreza gwiazd "Twoja twarz brzmi znajomo"

Jak twierdzą świadkowie, rzekomym powodem interwencji służb były znacząco odbiegające od normy hałasy pod drzwiami placówki. Celebryckim harcom towarzyszyły papierosy i drinki, a sami zainteresowani mieli głośno prowadzić dyskusje. Najintensywniej miał z policjantami dyskutować Piotr Gąsowski, który starał się złagodzić sytuację, tłumacząc zarówno siebie jak i znajomych. Jak informuje "Super Express", "interwencja trwała krótko i zrobiło się znacznie ciszej". Finalnie, po lekkim wyciszeniu trwającej imprezy, gwiazdy kontynuowały spotkanie, które zakończyło się o 4 nad ranem.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Kto bawił się na głośnej balandze?

Poza wspomnianym Piotrem Gąsowskim na imprezie bawili się m.in. Maciej Rock, Aleksandra Szwed, Reni Jusis, Agnieszka Hyży wraz z mężem Grzegorzem czy Patricia Kazadi. Ostatnia z nich miała wyjątkowo dobrze bawić się wśród znajomych z branży i jako jedna z ostatnich opuściła klub. Nie mogło zabraknąć także Justyny Steczkowskiej, dla której przygoda z popularnym formatem dopiero się rozpoczęła. Zasiada tam w jury obok Małgorzaty Walewskiej, Stefano Terrazino i Piotra Gąsowskiego. Na imprezę zabrała swojego 19-letniego syna Stanisława.

Do finału "Twoja twarz brzmi znajomo" zostało jeszcze kilka tygodni. Ostatni odcinek programu wygrała Barbara Wypych. Wcielając się w Pink, brawurowo wykonała utwór "So What". Do tej pory na prowadzeniu uplasowali Kuba Szyperski (224 punkty), Patricia Kazadi (218 punktów) oraz Reni Jusis (186 punktów). Ranking najlepszych uczestników może się jeszcze znacząco zmienić. O tym widzowie mają szansę przekonać się w następnym odcinku programu, czyli w piątek 25 października, o godzinie 19.55.