Kamila Boś wystąpiła w ósmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Chociaż uczestniczka nie narzekała na brak kandydatów, to nie udało jej się znaleźć miłości przed kamerami. Zdobyła za to fanów, którzy na bieżąco śledzą ją w mediach społecznościowych. Popularność z pewnością ma swoje plusy, ale także minusy. Kamila Boś przekonała się o tym na własnej skórze i musiała rozprawić się z hejterem, który wysyłał do niej okropne wiadomości.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś była nękana. "Jak już miałam dużo tych dowodów, no to zaniosłam je na policję"

Kamila Boś opublikowała na InstaStories zdjęcie wezwania na rozprawę sądową w charakterze pokrzywdzonej. "Policja szybciutko teraz namierza" - czytamy w opisie kadru. Rolniczka opowiedziała o kulisach całej sytuacji i wyjawiła, z czym musiała mierzyć się w ostatnim czasie. Była zastraszana i zgłosiła sprawę na policję. - Chcę pokazać, że policja w dzisiejszych czasach [ma sposób - przyp.red.] na takich cwaniaków, którzy myślą, że są bezkarni, bo zakładają fake konta, maile, no i myślą, że mogą kogoś nękać, mogą komuś grozić, zastraszać, tak jak było to w moim przypadku, że pieczarkarnie mi spali i tam przeróżne rzeczy - powiedziała. Rolniczka zebrała dowody. - W pewnym momencie po prostu przestraszyłam się, no ale wiadomo, że tego kogoś nie mogłam zablokować, znaczy mogłam, ale ja nie chciałam, żeby jak najwięcej mieć tych informacji i po prostu mieć kontrolę nad tym, co będzie się działo. No i w pewnym momencie, jak już miałam dużo tych dowodów, no to zaniosłam je na policję i policja bardzo szybko zadziałała - opowiedziała Kamila Boś w mediach społecznościowych. Rolniczka dodała, że nikt nie jest anonimowy w internecie i "karma wraca".

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś chodziła na terapię. "Ciągle mi czegoś brakowało"

Jakiś czas temu Kamila Boś wyznała, że po programie nie miała najlepszego okresu w życiu. Postanowiła poprosić o pomoc specjalistów. "Przez jakiś czas to było tak ciągle mi pod górkę w życiu, ciągle mi czegoś brakowało, ciągle czegoś szukałam, coś było nie tak. Bardzo ważna kwestia to to, że byłam w terapii dwa lata" - powiedziała w rozmowie z portalem Party.pl.