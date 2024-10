Sylwester to dla wielu ludzi jedna z najważniejszych i najbardziej spektakularnych imprez w ciągu roku. Te najbardziej widowiskowe wydarzenia organizowane są przez duże stacje telewizyjne. Przez ostatnie lata TVP wydawała fortunę na organizację "Sylwestra Marzeń", ale po zmianie rządu zrezygnowano z imprezy na taką skalę w Zakopanem. Czy tym razem stacja planuje jakąś imprezę? Już wiadomo.

TVP zrezygnowała z "Sylwestra Marzeń". Już wiadomo, gdzie odbędzie się impreza

Jak się okazuje, TVP ma w planach organizację imprezy sylwestrowej. Na profilu TVP Info na Instagramie właśnie pojawiła się informacja, że tegoroczna impreza odbędzie się w Chorzowie. Od 2016 roku Telewizja Polska organizowała "Sylwester marzeń" w Zakopanem. Pod koniec 2023 roku ze względu na zmianę władzy nie do końca było wiadomo, czy impreza w ogóle się odbędzie. Ostatecznie nowy burmistrz Zakopanego poinformował, że koncert się nie odbędzie i według niego impreza na pożegnanie roku powinna mieć inną skalę i charakter. "Nie ma obecnego burmistrza, nie ma pana Jacka Kurskiego, więc również "Sylwestra marzeń" Powinna to być impreza miejska, promująca nasze lokalne wartości i talenty. Mamy mnóstwo utalentowanych, fajnych zespołów i artystów na naszym terenie, więc myślę, że ten kierunek będzie dużo lepszy" - powiedział w rozmowie z RMF FM.

Widzowie TVP podkreślają, że są ważniejsze wydatki. "Na powodzian to nie ma"

Widzowie TVP i fani organizowanego przez stację sylwestra od razu skomentowali opublikowaną w mediach społecznościowych informację. Pojawiło się sporo krytycznych głosów odnośnie organizacji tak dużej i kosztownej imprezy. Podkreślono, że w kraju są dużo ważniejsze i pilniejsze wydatki, które powinny być dla rządu priorytetem. Zwrócono także uwagę na potrzeby powodzian z województwa śląskiego. "Teraz nagle są na to pieniądze, a PiS podobno za dużo wydawał w kryzysie", "Na to będą pieniądze, ale na powodzian, to nie ma. Jeszcze bliżej zróbcie ten koncert, aby powodzianie naprawdę zobaczyli, jak im kasa koło nosa przeleci", "To wy jesteście w stanie likwidacji, czy nie? Porodówki są zamykane, brakuje szpitalom..." - czytamy w komentarzach. Jedna z internautek wyraziła także tęsknotę za imprezą organizowaną przez poprzednie władze TVP. "Bez Jacka Kurskiego to już nie będzie ten sam sylwester" - stwierdziła rozżalona.