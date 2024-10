Za nami kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Jedna z ekspertek postanowiła sprawdzić, co słychać u uczestników. Podczas rozmowy z Joanną dowiedziała się, że jej związek z Kamilem nie układa się najlepiej. - Wczoraj rozmawialiśmy. Mieliśmy taki przełom w naszej relacji, bo otworzyliśmy się... znaczy on się otworzył. Powiedział mi, że to z dwóch stron jest brak tej chemii. Od razu lepiej się z tym poczułam, bo ja nie lubię ludzi zawodzić w żadnej dziedzinie i w niczym - tłumaczyła Joanna. Psycholożka spotkała się również z Kamilem, który potwierdził to, co powiedziała jego żona. Pojawił się jednak jeden problem. Według widzów ekspertka nie do końca rozumie, co tak naprawdę jest między Kamilem i Joanną. W komentarzach rozpętała się burza.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Strach iść do takiej "ekspertki"

Choć w związku Kamila i Joanny brakuje chemii, to Kamil wiele razy próbował zbliżyć się do swojej żony. Joanna jednak odrzucała małe gesty, więc mężczyzna postanowił poczekać, aż ta w końcu będzie gotowa. - Asię otacza taka aura, że czuje się jak z kolegą. Nie ma żadnej bliskości. - tłumaczył. Psycholożka z kolei stwierdziła, że Kamil być może boi się odrzucenia. Nie wszyscy podzielają jej opinię. "Kamil mówi o tym, że nie będzie codziennie sprawdzał, czy Asia ma ochotę na trzymanie się za ręce (w domyśle, że jak będzie gotowa, to ona powinna wykonać taki gest), a ekspertka, że on się boi odrzucenia", "Dlaczego ta pani na siłę im wmawia rzeczy, których nie ma? (...) Strach iść do takiej 'ekspertki'", "Pani psycholog nagina rzeczywistość, byle pasowało do jej teorii", "Ekspertka do wymiany. Kompletnie nie trafiła z opiniami" - czytamy.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertka niepokoi się o związek Kamila i Joanny

Zdaniem psycholożki, w relacji Kamila i Joanny pojawiły się sygnały, które mogą wskazywać na to, że ich związek się nie uda. - Szczerość i prawda to są cnoty, ale warto je stosować przede wszystkim wobec samego siebie. Kiedy chcemy zakomunikować coś drugiemu człowiekowi, to warto wziąć poprawkę na to, jak on będzie się z tym czuł, co to dla niego oznacza. I w tym wypadku ta szczerość do bólu ze strony Joanny i Kamila sprawiła, że być może potencjał, który mieli, nie będzie mógł się urzeczywistnić. (...) Powiedzieli sobie coś, co jest nieprzyjemne i co jest wyraźnym sygnałem, że relacja może się nie udać - tłumaczyła. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr zbladł, kiedy to zobaczył. Zrobiło się nieprzyjemnie. "Spakowałam swoje rzeczy"