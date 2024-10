Nie da się ukryć, że program "Rolnicy. Podlasie" ma ogromną grupę fanów. W show stacji Fokus TV występują uwielbiani przez widzów bohaterowie. Wśród nich są między innymi Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj. Para rozwija swoje gospodarstwo, na którym skupia się głównie wokół produkcji mleka. Działa również na TikToku, gdzie jej profil obserwuje prawie 140 tysięcy użytkowników. Z uwagi na wielkość swojego biznesu Justyna i Łukasz zatrudniają robotników. Oferują im pracę wraz z zakwaterowaniem w osobnym mieszkaniu. Jak wygląda posiadłość? Rolniczka pokazała wnętrze.

"Rolnicy. Podlasie". Justyna Maciorowska pokazała mieszkanie pracownicze. Zaprezentowała wnętrze

Justyna Maciorowska wraz ze swoim mężem Łukaszem zatrudnia wielu pracowników na gospodarstwie. Uczestniczka programu "Rolnicy. Podlasie" zaprezentowała każdy kąt z posiadłości na TikToku. Robotnicy Maciorowskich mogą liczyć na dwupiętrowy apartament. Na parterze znajduje się przestronna łazienka. Wyżej jest salon połączony z kuchnią. Justyna przyznała, że obecnie mieszkanie jest zamieszkiwane przez jednego pracownika. Korzystając z okazji, pokazała jeden z pokoi dostępnych dla pracujących. W apartamencie znajdują się trzy sypialnie. Całość ma około 120 metrów kwadratowych. - Myślę, że mieszkanie jest niemałe (...). Coby się wyspać, odpocząć, kuchnia też jest w pełni wyposażona, każdy pracownik ma swoją osobną lodówkę dla swojego komfortu. Myślę, że nie jest źle - podkreśliła Justyna. Co sądzicie? Więcej zdjęć apartamentu znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Co obserwatorzy sądzą na temat mieszkania dla pracowników Justyny? Podzielone opinie

Justyna Maciorowska otrzymała wiele komentarzy pod tiktokowym filmikiem ze swoją posiadłością dla pracowników. Wiele osób stwierdziło, że mieszkanie prezentuje się bardzo ładnie i jest idealnym wyborem dla robotników. "Warunki super" - podkreślali fani pod materiałem. Nie każdy był jednak zachwycony wnętrzem. Niektórzy stwierdzili, że w środku mieszkania znajduje się parę usterek. "Te panele to tragedia" - zauważył jeden z internautów. Justyna od razu odpowiedziała. Podkreśliła, że jest tego świadoma i planuje to naprawić. "Zgadzam się, mieszkanie ma trzy lata, a z powodu niezamknięcia przez pracowników okna latem napuchły i mamy, co mamy. Będą pilnie wymienione" - dodała kobieta, zaznaczając, że robi wszystko, aby mieszkanie było utrzymane w jak najlepszym stanie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Justyna trafiła na stół operacyjny. "Masę czasu upłynie"