W nowej edycji programu "Rolnik szuka żony" widzowie poznali Sebastiana. Mężczyzna w wieku 22 lat przejął gospodarstwo po śmierci ojca i uprawia pszenicę, rzepak oraz kukurydzę. Uczestnik nie kryje się z tym, że bardzo zależy mu na poznaniu drugiej połówki. Do swojego wyremontowanego domu zaprosił Annę, Kasię oraz Patrycję. W ostatnim odcinku musiał podjąć decyzję, która z nich odpada z programu. Padło na Annę. Stwierdził, że kobieta za bardzo go przytłaczała. Na tym jednak nie koniec ważnych wyborów rolnika.

"Rolnik szuka żony". Sebastian wybierze Kasię? Włosy na nowym zwiastunie zdradziły wszystko

Produkcja opublikowała zwiastun kolejnego odcinka, w którym pokazano losy Sebastiana. Wiadomo, że rolnik zadecyduje, z którą z pań będzie chciał zamieszkać w swoim domu i dalej rozwijać relację. Chociaż nie pokazano twarzy kandydatki uczestnika, której złożył propozycję wspólnej przyszłości, to na opublikowanym kadrze widać jej włosy. Jak się okazuje, mają one ciemniejszy kolor. Dla wielu osób jest to znak, że w następnym odcinku Sebastian prawdopodobnie wybierze Kasię. Ta decyzja może wzbudzić niemałe poruszenie, ponieważ rolnik przez większość czasu przekonywał, że to Patrycja jest jego faworytką. - Na 80 procent Patrycja - mówił o swoim wyborze przed kamerami.

"Rolnik szuka żony". Kandydatka Sebastiana występowała w innym programie. Internauci ją rozpoznali

Już po pierwszych odcinkach internauci zauważyli, że Patrycja wygląda znajomo. Szybko wyszło na jaw, że kandydatka Sebastiana szukała drugiej połówki w formacie "Miłość od kuchni". - Po pracy myślę tylko, aby wrócić do domu, zrobić sobie gorącą kawę i poczytać książkę - mówiła Patrycja w wizytówce. Kobieta spotykała się m.in. z Patrykiem, ale jak widać, nic z tego nie wyszło. Czy w przypadku Sebastiana będzie podobnie? Wiele na to wskazuje, ale wszystko okaże się dopiero po emisji następnego odcinka.