W 15. edycji "Tańca z gwiazdami" produkcja dba o to, aby aż kipiało od emocji. W najnowszym odcinku, który emitowany jest na żywo, przed parami ogromne wyzwanie, bo uczestnicy wystąpią z zamienionymi partnerami. Na tym nie koniec, bo pary zmierzą się w pojedynkach na rock'n'rolla. "Zapowiada się niegrzeczny odcinek. Zamienimy gwiazdom partnerów i dodatkowo pary zmierzą się w pojedynkach na rock'n'rolla! Oglądajcie nowy odcinek w niedzielę o 19:55" - czytamy w zapowiedzi programu. Jedną z gościni na widowni jest Maffashion, która właśnie pojawiła się w studiu "Tańca z gwiazdami". Celebrytka na ten wieczór wybrała beżowy garnitur. O ocenę tego stroju poprosiliśmy modowego eksperta Michała Musiała.

Maffashion oceniona przez stylistę. "Świeżo i zgodnie ze światowymi tendencjami"

Michał Musiał ocenił dla Plotka kreację Maffashion, w której pojawiła się w studiu nagraniowym "Tańca z gwiazdami". Blogerka modowa tym razem zdecydowała się na bezpieczny zestaw w neutralnych kolorach. Jednym z kluczowych elementów był modny w tym sezonie krój garnituru. Co na to ekspert? Wygląda na to, że Maff swoim wyborem tylko potwierdziła, że jak zawsze doskonale wie, co jest aktualnie w trendach i jak dopasować je do konkretnej okazji.

Maffashion postawiła na bardzo modny w tym sezonie oversize'owy garnitur. Trzeba przyznać, że prezentowała się w nim naprawdę stylowo. Nieoczywisty odcień beżu doskonale podkreślił jej urodę. W zestawieniu z białymi szpilkami w szpic i minimalistycznym topem było bardzo świeżo i zgodnie ze światowymi tendencjami

- ocenił stylista. Michał Musiał bacznie przyjrzał się także dodatkom, które na ten wieczór wybrała Maffashion i tutaj ma pewne obiekcje. "Jedyne, co można by zmienić to torebka i biżuteria - lepiej sprawdziłoby się niewielkie puzderko w srebrnym lub białym kolorze i duży, masywny naszyjnik w tej samej tonacji. Całość wyglądałaby bardziej spójnie i nowocześnie" - stwierdził.

"Taniec z gwiazdami". Maffashion w nienagannej fryzurze. "Teraz tak się właśnie czeszemy"

Michał Musiał ocenić także fryzurę celebrytki. Na nagrania do "Tańca z gwiazdami" Maffashion zdecydowała się na gładko zaczesane do tyłu włosy, które idealnie komponowały się z wybranym przez nią strojem. Przekombinowana fryzura z pewnością zniszczyłaby ten efekt. "Fryzura prezenterki jest nienaganna - wygrała gładkość i prostota. Teraz tak właśnie się czeszemy. Mimo drobnych wpadek Maffashion wyglądała naprawdę dobrze" - podsumował stylista.