W dziesiątym sezonie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wydaje się, że tylko jedna z par ma szansę na kontynuację małżeństwa. Mowa o Agnieszce i Damianie. Agata i Piotr oraz Joanna i Kamil jak na razie nie potrafią się dogadać. Niedawno ostatnia z wymienionych uczestniczek mocno oberwała od fanów, którzy uznali, że to ona ponosi winę za brak porozumienia z programowym mężem. Asia odniosła się do zarzutów.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci nie zostawili na Joannie suchej nitki

Joanna i Kamil początkowo wydawali się dobrze dopasowani, jednak już podczas podróży poślubnej pojawiły się pierwsze zgrzyty. Po powrocie do Polski było jeszcze gorzej. 32-lata narzekała przed kamerami na programowego męża. - Ja po prostu czasem się nudzę i myślę sobie: emocje jak na rybach. Nie wiem w sumie, czy Kamil może nie ma na mnie jakiegoś pomysłu - stwierdziła. Tymczasem internauci uznali, iż to ona ponosi winę za brak porozumienia z partnerem. "Z jej strony tylko wymagania, ale nic nie daje od siebie. Czy ona serio tego nie widzi, czy nie rozumie, że związek tworzą dwie osoby i dwie powinny się starać", "Odwracanie kota ogonem. Kamil spoko gość, pozytywnie go odbieram, ale źle trafił, dlatego gaśnie" - krytykowali uczestniczkę fani programu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna reaguje na krytykę ze strony fanów. Opublikowała wymowny cytat

Głosy krytyki najwyraźniej dotarły do Joanny. Programowa żona Kamila udostępniła bowiem na InstaStories wymowny cytat. Uczestniczka matrymonialnego eksperymentu zasugerowała, że sposób, w jaki została przedstawiona w show, nie ma dużo wspólnego z prawdą. "Nie masz wpływu na to, jak jesteś postrzegana przez innych, więc bądź dokładnie tym, kim chcesz, nie starając się spełniać cudzych oczekiwań" - czytamy w opublikowanej przez 32-latkę relacji. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie mają dość tej pary. "Boli mnie, jak to oglądam"