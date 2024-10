Maciej Kurzajewski, Katarzyna Cichopek i Małgorzata Ohme dyskutowali w piątkowym wydaniu "halo tu polsat" na temat sztuki zrywania. - Można się tu pogubić. Chociaż niektórzy gubią się troszkę bardziej, a niektórzy trochę mniej - stwierdziła aktorka, sugerując, że to mężczyźni gorzej radzą sobie z rozstaniami. Zupełnie innego zdania była Ohme. - Szczerze to uważam, że my kobiety bardziej nie umiemy kończyć - rzuciła szybko. Później wywiązała się dosyć ciekawa dyskusja, która nie umknęła uwadze jednej z internautek.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

"Halo tu polsat". Cichopek mówi o racjonalizacji rozstania. "Stajemy się zamrożeni w jakiejś relacji"

Małgorzata Ohme stwierdziła, że jedną z najczęściej występujących podczas rozstania emocji jest strach. Temat szybko podłapała Cichopek, która postanowiła przedstawić swoją perspektywę. - Dobrze, że o tym powiedziałaś. Ogromny lęk, który jest paraliżujący, stajemy się zamrożeni w jakiejś relacji. A potem wchodzi racjonalizacja... Myślimy sobie, że wcale nie jest aż tak źle, że jeszcze wytrzymam. Lepiej znać swoje gorsze środowisko niż polować na coś kompletnie nowego - mówiła.

Ohme zgodziła się z prezenterką i zaczęła dalej rozprawiać nad różnymi okolicznościami kończenia związku. - Wiem, że to jest bolesne dla drugiej strony, ale tak życie nam czasami podsuwa. Kwestia, w jaki sposób my zakończymy te relacje, to jest to, co zostaje nam na życie. Potem ktoś po czasie powie, że to było bardzo złe doświadczenie, ale cieszę się, że miałaś tę odwagę przyjść do mnie i powiedzieć: przepraszam cię, ale zakochałam się w kimś innym. Na końcu wygrywa ta uczciwość - dodała.

Internautka zwróciła uwagę na rozmowę Ohme z Cichopek. Wspomniała o związku aktorki

Zarówno Cichopek jak i Kurzajewski podchodzili do tematu bardzo profesjonalnie, nie wplatając w żaden sposób do rozmowy swoich osobistych doświadczeń. Jedna z internautek zauważyła jednak, że cały wywiad był raczej nie na miejscu, biorąc pod uwagę, kto go przeprowadzał. "Dla mnie trochę było to żenujące, jak pani opowiadała o zdradach, a wiadomo, jak rozpadły się małżeństwa prowadzących" - skwitowała krótko.