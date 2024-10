Serial "Ranczo" podbił serca tysięcy widzów. Pomimo iż nowe odcinki nie są emitowane od 2016 roku, fani nadal chętnie wracają do powtórek. Co jakiś czas powraca także temat kontynuacji kultowej serii. Nie wszyscy aktorzy są jednak entuzjastami tego pomysłu. W serialu wystąpiło bowiem wiele znakomitych nazwisk. Jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci była bez wątpienia Celina Hadziuk, w którą wcieliła się Dorota Nowakowska. Aktorka w ciągu ostatnich lat przeszła sporą przemianę.

Zobacz wideo Beata Kowalska ujawnia sekret "Rancza". Chodzi o reżysera i scenariusz

"Ranczo". Zaskakująca metamorfoza serialowej Hadziukowej. To naprawdę ona?

Serial "Ranczo" to nie tylko humor i satyra, które bawiły tysiące Polaków. To także mnóstwo niezapomnianych kreacji aktorskich. Wielu cenionych artystów stworzyło barwne postaci, które widzowie wspominają do dziś. W produkcji wystąpili między innymi Ilona Ostrowska, Cezary i Katarzyna Żakowie, Artur Barciś, Paweł Królikowski czy Dorota Nowakowska. Ta ostatnia wcieliła się w rolę Celiny Hadziuk. Jej bohaterka z zahukanej i niezbyt pewnej siebie gospodyni domowej przeradza się w odnoszącą sukcesy bizneswoman. Widzowie pokochali jej bezpośredniość i cięty język. Serialowa Hadziukowa wyróżniała się także fryzurą. Na jej głowie gościła ognista czerwień. Prywatnie Dorota Nowakowska prezentuje się jednak zupełnie inaczej. Aktorka w ciągu ostatnich kilku lat przeszła sporą przemianę i w niczym nie przypomina granej przez siebie bohaterki. Artystka od dłuższego czasu wierna jest bardzo jasnemu blondowi. Wybiera też znacznie bardziej klasyczne kreacje niż Hadziukowa. Aktualne zdjęcia Doroty Nowakowskiej znajdziecie w naszej galerii.

"Ranczo". Ilona Ostrowska diametralnie zmieniła fryzurę. Fani sceptyczni

Dorota Nowakowska nie jest jedyną gwiazdą "Rancza", która przeszła sporą metamorfozę. Na radykalne zmiany zdecydowała się także serialowa Lucy. Ilona Ostrowska pochwaliła się ostatnio na Instagramie nową fryzurą. Aktorka zdecydowała się na krótką fryzurę z grzywką. Przefarbowała też swoje ciemne włosy na blond. Nie wszystkim jednak spodobała się taka odsłona gwiazdy. "Kochana, wolę cię jako brunetkę", "W ciemnych lepiej, ta fryzura dodaje pani niepotrzebnie lat" - twierdzili niektórzy komentujący.