Amy i Tammy Slaton dały się poznać w programie "Siostry wielkiej wagi". Kobiety walczyły o zdrowie i lepszą sylwetkę przed kamerami. Opowiadały także o swoim życiu prywatnym. Amy była związana z Michaelem, z którym doczekała się dwójki dzieci. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Jak przekazał portal The Mirror, rozwód Amy i Michaela nastąpił 6 września 2023 roku. Byli małżonkowie dzielili się opieką nad dziećmi, ale teraz sprawa mocno się skomplikowała.

"Siostry wielkiej wagi". Amy Slaton została aresztowana. Pokazała zdjęcia synów

We wrześniu media obiegła informacja o tym, że Amy Slaton została aresztowana podczas wycieczki do zoo w Tennessee. Magazyn "People" przekazał szczegóły. "Aresztowano ją wraz z mężczyzną o nazwisku Brian Scott Lovvorn pod zarzutem nielegalnego posiadania substancji z grupy I, nielegalnego posiadania substancji z grupy IV i dwukrotnego narażenia dzieci na niebezpieczeństwo" - czytamy. Amy Slaton i mężczyzna trafili do więzienia w hrabstwie Crockett. Niedługo później zostali zwolnieni za kaucją w wysokości dziesięciu tysięcy dolarów. Jak poinformował "People", Departament Stanu Tennessee bada sytuację rodzicielską Slaton. Gwiazda "Sióstr wielkiej wagi" chętnie publikuje jednak zdjęcia pociech w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazała na swoim instagramowym profilu, jak jej rozweseleni synowie bawią się w domu. "2024" - czytamy w opisie zdjęć, które znajdziecie w galerii.

"Siostry wielkiej wagi". Amy Slaton blokuje komentarze. Zostały tylko pozytywne

Pod postem Amy Slaton zaroiło się od komentarzy. Wiele z nich dotyczyło tego, jak bardzo zmienili się jej synowie. "Podobni do ciebie", "Ale oni wyrośli", "Super chłopaki" - czytamy w mediach społecznościowych. Co ciekawe, pod postem Amy nie ma żadnych negatywnych wpisów. Można jednak zauważyć, że gwiazda "Sióstr wielkiej wagi" zablokowała możliwość komentowania i prawdopodobnie pousuwała niewygodne wiadomości od internautów, którzy byli bardzo oburzeni jej zachowaniem. ZOBACZ TEŻ: "Siostry wielkiej wagi". Tammy schudła już ponad 200 kilogramów. To nie koniec. Do sieci trafiło nowe wideo