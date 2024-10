Oliwia "Lori" Lachnik wystąpiła w dwóch telewizyjnych formatach. Najpierw wzięła udział w "The Voice of Poland", gdzie dołączyła do grupy Marii Sadowskiej. Później widzowie mogli oglądać ją w ósmej edycji "Love Island". Uczestniczka nie znalazła miłości na wyspie i odpadła z programu. "Może i nie wygrałam miłości, ale nauczyłam się siebie na nowo, poznałam wspaniałych ludzi, wśród których znalazłam swoją własną wariatkę, bez której wyspa już nie była taka sama, a z którą przygoda dopiero się rozpoczyna" - pisała wówczas w mediach społecznościowych. Po programie los uśmiechnął się do uczestniczki i jest szczęśliwie zakochana.

REKLAMA

Zobacz wideo Karolina Gilon opowiada o przyszłości "Love Island". Zobaczymy ją w programie?

"Love Island". Szczęśliwa Lori pokazała pierścionek. Jej ukochany wybrał wyjątkowe miejsce

Lori ogłosiła w mediach społecznościowych, że jest zaręczona. Ukochany gwiazdy "Love Island" padł na kolana w pięknym miejscu z widokiem na wieżę Eiffla. W długim wpisie Lori wspomniała moment poznania swojego narzeczonego. "Rok temu, zupełnie przypadkiem i bez planu. Zakochałam się. Uderzyło mnie znienacka - zupełnie tak, jak mówili moi najbliżsi wtedy, kiedy najbardziej się irytowałam i powtarzałam: Ja i miłość? Nie ma takiej opcji" - czytamy. Nie zabrakło także miłych słów w kierunku ukochanego Lori. "Mogę przyznać, że spotkanie drugiej połówki to nie mit. W jednym człowieku mam przy sobie przyjaciela, partnera, kochanka, wspólnika, największe wsparcie i (od tygodnia) narzeczonego" - napisała szczęśliwa uczestniczka "Love Island" w mediach społecznościowych.

galeriaOtwórz galerię

"Love Island". Internauci gratulują Lori. Nie zabrakło komentarza od Sandry Kubickiej

Pod postem Lori zaroiło się od komentarzy internautów, którzy cieszą się z jej szczęścia. "Gratulacje! Życzę wam dużo miłości", "Moje gratulacje. Piękni i zakochani", "Omg, ale się cieszę", "Gratulacje, dużo szczęścia i wzajemnego rozumienia dla was", "Piękna para. Bądźcie szczęśliwi" - czytamy. Sandra Kubicka także skomentowała post Lori i zamieściła emotikony serc. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon zaskoczona pytaniem. "Mateuszowi nie przeszkadza, że zarabia mniej od ciebie?". Jest odpowiedź