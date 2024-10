Wraz z jesienną ramówką stacji TVN z jubileuszowym, dziesiątym sezonem na antenę wrócił długo wyczekiwany "Ślub od pierwszego wejrzenia". Za nami kolejny odcinek matrymonialnej serii. Małżeństwa zakończyły swoje podróże poślubne i wróciły do domów. Teraz pary mają okazję poznać się bliżej w realiach codziennego życia. Widzowie show są przekonani, że ekspertki stworzyły w programie relacje, które skazane są na porażkę. Tylko Agnieszce i Damianowi dają szansę na szczęśliwą przyszłość. Zarówno Piotr i Agata, jak i Joanna i Kamil według nich bardzo słabo rokują i wszystko wskazuje na to, że ich małżeństwa prędzej, czy później się rozpadną. W zwiastunie nadchodzącego odcinka uwagę przykuł właśnie wątek Agaty i Piotra. Uczestnik matrymonialnego show TVN wyjawił, że jego partnerka nagle... zniknęła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Problemy u Piotra i Agaty? Uczestniczka nagle się ulotniła

W relacji Agaty i Piotra ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już podczas podróży poślubnej atmosfera zaczęła gęstnieć. Podczas gry, która miała na celu lepsze poznanie się, Piotr otworzył się na temat swojego trudnego dzieciństwa. Agata w nerwowej sytuacji nie wiedziała, jak zareagować na takie wyznania i szybko zmieniła temat. To wyraźnie uraziło Piotra, który wybrał się na samotny spacer. Po przyjeździe do Polski sytuacja coraz bardziej zaczęła się zaogniać. Najpierw Piotr zapomniał kluczy na swojego domu i na gwałt poszukiwał zapasowej kopii. Kiedy para wybrała się na pierwszy wspólny posiłek, nerwy wzięły nad nią górę. Podczas wspólnego obiadu w restauracji Piotr był tak zrezygnowany, że na nieustanne pretensje Agnieszki przestał w ogóle reagować. W rozmowie przed kamerami sam wyraził wątpliwości co do przyszłości tej relacji. Do sieci właśnie trafiła zapowiedź przyszłego odcinka. We fragmencie możemy usłyszeć słowa Piotra, który zauważył, że jego partnerka nagle się ulotniła. Uczestnik eksperymentu wyglądał na bardzo zaniepokojonego. Widzowie show już zaczęli podejrzewać, że uczestniczka być można postanowiła przerwać eksperyment. Myślicie, że to możliwe?

Nie było zakupów, nie było żony. Buty jedne stały, torba stała, a ona po prostu zniknęła

- stwierdził zmartwiony Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie zmiażdżyli Agatę. "Rozkapryszona dziewucha"

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata i Piotr wybrali się do restauracji. Uczestniczka matrymonialnego show cały dzień była poirytowana i każda najdrobniejsza rzecz wyprowadzała ją z równowagi. Podczas zamawiania jedzenia niezbyt uprzejmie zachowała się w stosunku do kelnerki, kiedy poprosiła o wodę. Widzowie od razu ocenili zachowanie uczestniczki i w mediach społecznościowych posypały się słowa krytyki. "Mam wrażenie, że jej najlepiej będzie samej. Wielka dama, która sama nie wie, czego chce. Dodatkowo brak jej obycia w kontaktach interpersonalnych. A to niezadowolenie doprowadza mnie do szału. Facet się stara, a ona wiecznie mało i mało. To się nie uda. Nie ma opcji", "'Poproszę wodę... Zaraz pani przyniosę... Zaraz to ja się uduszę, chce teraz!' Rozkapryszona dziewucha, bez taktu!", "Zapadłabym się pod ziemię ze wstydu przez jej zachowanie w restauracji", "Zachowanie księżniczki a do księżniczki dużo jej brakuje"- czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami?