Za nami kolejne bitwy. Fani "The Voice of Poland" nie mogą narzekać na brak emocji. Prawdziwa burza wybuchła po ostatnim występie Weroniki Gabryelczyk i Igi Lewandowskiej. Dziewczyny wykonały piosenkę "I See Red". Z pojedynku zwycięsko wyszła Lewandowska. Większość widzów zgadzała się z decyzją Lanberry, do czasu, aż nie wyciekły informacje na temat powiązania uczestniczki z piosenkarką. Okazuje się, że Iga jest partnerką gitarzysty Lanberry. Część widzów zaczęła zarzucać jurorce stronniczość. Ta jednak nie przejmuje się takimi oskarżeniami. W krótkim oświadczeniu wyznała, jak jest naprawdę.

"The Voice of Poland". Lanberry stawia sprawę jasno. "Absolutny zbieg okoliczności"

Wokalistka przyznaje, że nie zabierała wcześniej głosu w sprawie niesłusznych oskarżeń, ponieważ nie chciała rozdmuchiwać całej sytuacji, która według niej jest bardzo naciągana. "Jak się odwracają fotele i widzę kogoś znajomego, to mówię o tym. Jako że nie znałam Igi i nie słyszałam o niej wcześniej, to żadnego komunikatu z mojej strony nie było. Taki jest mój oficjalny komunikat w tej sprawie" - zaczęła w rozmowie z Radiem Zet. Później przypomniała widzom, jakimi zasadami kieruje się program. "Media bardzo lubią i żerują na czymś, co się klika. Program jest bardzo popularny, więc się będzie klikać. Ideą tego programu jest to, że się odwracamy do talentów i to jedyny wyznacznik. To absolutny zbieg okoliczności. To jest tak mała branża. Ludzie próbują swoich sił, a czy to będzie narzeczona, siostra, matka, ciotka to po prostu jest zbieg okoliczności. Tak czasami bywa" - podsumowała.

"The Voice of Poland". Do programu powrócił uwielbiany przez widzów element

