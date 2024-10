Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozkręciła się już na dobre. Już w kolejnym odcinku pary wrócą do swoich domów i będą miały okazję poznać się w realiach codziennego życia, co z pewnością zweryfikuje stworzone przez ekspertki relacje. Czytelnicy Plotka w przeważającej większości są przekonani, że to Agnieszka i Damian mają największe szanse na prawdziwą miłość i budowanie związku także po zakończeniu programu. Co słychać u pozostałych par? U Agaty i Piotra pojawiły się pierwsze zgrzyty. Uczestnik matrymonialnego show TVN jest aktywny w mediach społecznościowych i właśnie zorganizował sesję Q&A dla swoich fanów. Jedno z pytań dotyczyło sytuacji z ostatniego odcinka show. Zobaczcie, jak zareagował Piotr.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr o zachowaniu Agaty. "Jej reakcja przerosła moje oczekiwania"

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Agata i Piotr byli jeszcze w trakcie podróży poślubnej i spędzali czas na Cyprze. W wolnej od zwiedzania chwili para znalazła chwilę na relaks na leżakach. Agata i Piotr urozmaicili sobie czas kartami z pytaniami dla par. Uczestniczka do zadania podeszła z przymrużeniem oka i odpowiadała żartobliwie. Jej partner do zadania podszedł z pełną uwagę i uznał, że to idealny moment, aby się czegoś o sobie dowiedzieć. Kiedy padło pytania o to, co chciałby zmienić w swoim dotychczasowym życiu, Piotr wspomniał o dzieciństwie. Już wcześniej przyznał w programie, że był w domu dziecka. - Ja bym chciał, żeby ktoś oddał mi dzieciństwo, którego nie miałem - powiedział Piotr.

Agata była zaskoczona i chciała jak najszybciej zmienić temat, co bardzo zawiodło jej partnera i poczuł się wyraźnie urażony. - Naprawdę w tym momencie to już nie wiem, co mam powiedzieć na to. Wolę mieć partnera, żeby się z nim pośmiać, niż o poważnych rzeczach rozmawiać. Na dzień dzisiejszy przynajmniej. Bo jak się rozmawia o poważnych sprawach, to nie wiem, jak się zachować - skwitowała przed kamerami uczestniczka. Jak tę sytuację postrzega Piotr? Partner Agaty w najnowszym Q&A, które zorganizował na Instagramie, opowiedział, jak czuł się w tej sytuacji. - Mówiąc szczerze, nie wiem, co wtedy pomyślałem - stwierdził.

Dla mnie najważniejsze było to, iż jej reakcja przerosła moje najszczersze oczekiwania, niestety, nie na pozytywną stronę

- wyznał Piotr.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr o podróży poślubnej: to był cudowny czas

Piotr i Agata swoją podróż poślubną spędzali na Cyprze. Uczestniczka show niedawno opublikowała zdjęcia z wyjazdu, których nie mieliśmy okazji oglądać w programie. Zarówno Piotra, jak i Agatę do końca programu obowiązuje klauzula poufności i nie mogą zdradzać, czy ich relacja przetrwała, ale mogą dzielić się swoimi wrażeniami z poszczególnych etapów programu. Piotr w trakcie Q&A został zapytany o podróż poślubną. "Wszystko super. Podróż poślubna, zarówno emocje, krajobraz, jak i same atrakcje i spędzony tam czas był po prostu cudowny" - powiedział Piotr. Czy to znaczy, że aż tak miło spędzało mu się czas z Agatą? O tym przekonamy się zapewne dopiero pod koniec programu.