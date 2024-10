Magda została jedną z kandydatek Rafała w 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". Kobieta przyjechała na gospodarstwo rolnika wraz z Anetą i Dominiką. Zanim to jednak nastąpiło, postanowiła być szczera z uczestnikiem. Wyjawiła sekret ze swojej przeszłości, który mógłby być przeszkodą. - Byłam kiedyś w siedmioletnim związku, to był związek małżeński... Mogę mieć ślub, nie mam dzieci i mam czystą kartę - zdradziła w programie. Rafał był w szoku. Postanowił jednak dać kobiecie szansę. W ostatnim odcinku wyszło na jaw, że Magda ukrywa coś jeszcze.

"Rolnik szuka żony". Rozwód to nie wszystko. Magda ma jeszcze inny sekret

W programie "Rolnik szuka żony" Magda i Rafał mieli chwilę na rozmowę. Rolnik podjął temat tajemnic. Kandydatka wyznała, że jest pewna rzecz, o której jeszcze nie powiedziała. Kobieta przyznała również, że chodzi o coś, co "ceni i chroni". Nie zdradziła jednak konkretów. - Jeszcze jest jedna rzecz, która chciałabym powiedzieć, ale to nie jest temat przy kamerach. To jest intymna taka sprawa, natomiast to nie jest takie straszne i żebyś się nie bał - podkreśliła. Ta informacja wcale nie pocieszyła Rafała. Mężczyzna od razu zaczął się zastanawiać, o co może chodzić. Co ciekawe, rolnik przyznał od razu, że gdyby wcześniej wiedział o małżeństwie Magdy, nie zaprosiłby jej na gospodarstwo. Czy i tym razem czeka go zaskoczenie? - Czuję ciśnienie z jej strony, jest niepokój, bo tajemnica została wprowadzona - powiedział. Jak myślicie, o co chodzi?

"Rolnik szuka żony". Co fani sądzą o sytuacji Magdy? Opinie są podzielone

Fani programu "Rolnik szuka żony" wyrazili swoje zdanie w komentarzach pod postem w mediach społecznościowych. Zdaniem niektórych Rafał za bardzo wałkuje temat dawnego małżeństwa Magdy. "Dziewczyna nie ma obowiązku się nikomu spowiadać, to jej życie skoro jest po rozwodzie, to tak wyszło i nic nikomu do tego", "Odpuście już jej... Czy w każdym odcinku musi to być wałkowane?" - czytamy w sieci. Inni byli zdania, że wiele tajemnic nie wróży niczego dobrego. "Jest szczera, ale ma tajemnice, której nie chce nawet w programie powiedzieć. I to już kolejna tajemnica..." - podkreśliła jedna z użytkowniczek. Co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Porównał kandydatki do odmiany jabłek. "Jesteś jak gala, szybko się zrywa..."