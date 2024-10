We wrześniu program "Ślub od pierwszego wejrzenia" wrócił na antenę widzów. W tej edycji eksperci połączyli w pary: Agatę i Piotra, Agnieszkę i Damiana oraz Joannę i Kamila. Zakochani mają już za sobą najważniejsze, czyli uroczystość. Widzowie oglądali także ich podróże poślubne, na których nie brakowało sprzeczek oraz głębokich refleksji. - Przeanalizowałem to wszystko i moja refleksja jest taka, że nie widzę w Asi zainteresowania moją osobą jako mężczyzna - mówił Kamil. W finałowym odcinku widzowie dowiedzą się, które pary dalej są razem. Zapytaliśmy czytelników Plotka, kto ich zdaniem będzie należeć do tego grona.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czytelnicy Plotka zagłosowali. To oni mają największe szanse na przetrwanie

Czytelnicy Plotka mają swoich ulubieńców w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jednogłośnie zdecydowali (65 proc.), że to Agnieszka i Damian mają największe szanse na przetrwanie po programie. Trzeba przyznać, że uczestnicy rzeczywiście dobrze się dogadują i ich relacja stale się rozwija na ekranie. 22 proc. czytelników Plotka uważa, że żadna para nie będzie kontynuować związku po programie. Marne szanse upatrują także w relacjach pozostałych uczestników. Zaledwie 7 proc. myśli, że Joanna i Kamil będą nadal razem. Być może to efekt ich kłótni podczas podróży poślubnej? Podobnie jest w przypadku Agaty i Piotra. Tylko 6 proc. czytelników Plotka wróży im wspólną przyszłość. A jaki jest wasz typ? Nadal możecie oddać głos w sondzie i wskazać swoich faworytów z formatu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Komentarze Piotra sugerują jedno. "Nie chciała ze mną rozmawiać"

Piotr aktywnie udziela się w mediach społecznościowych i odpowiada na komentarze fanów. Wpisy mężczyzny mogą sugerować, że jego małżeństwo z Agatą nie przetrwało próby czasu. Jedna z internautek stwierdziła, że nie dziwi się uczestniczce, która nie chciała rozmawiać na poważne tematy w telewizji. Piotr od razu zareagował. "A pomyślała pani może, iż w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać i od początku żaden temat ze mną związany nie miał dla niej znaczenia? Proponuję - zamiast tłumaczyć jej dziwną reakcję przed kamerami, zastanowić się, co by się samemu zrobiło w tej sytuacji. W jaki sposób zareagowało" - odparł.