W ostatnim odcinku "Twoja twarz brzmi znajomo" zabrakło wokalisty Just 5 - Bartka Wrony. Wszystko przez chorobę i niespodziewaną operację, która wykluczyła piosenkarza z dalszego udziału w widowisku Polsatu. Wiadomo już, że producenci postanowili wypełnić pustkę w programie występami dawnych uczestników. I tym oto sposobem w najbliższy piątek widzowie zobaczą znowu gwiazdę "Na Wspólnej", czyli Katarzynę Ptasińską. Odtwórczyni serialowej Beaty występowała w show w dwunastej edycji, emitowanej w 2019 roku. Na razie nie wiadomo, w kogo się wcieli.

Katarzyna Ptasińska ponownie w "Twoja twarz brzmi znajomo". "Jak wam się podobam bez włosów?"

Katarzyna Ptasińska nie kryje ekscytacji powrotem do programu. Nie zagrzeje w nim jednak miejsca na długo. "Wydało się! Wracam do 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Na chwilkę, na jedną piosenkę, ale jaram się jak żaróweczka, bo uwielbiam zjawiać się w progach tego programu i przywoływać wspaniałe emocje, które towarzyszyły mi w cudownej przygodzie, gdy sama byłam uczestniczką rzeczonego show!" - napisała na Instagramie i pokazała filmik z przygotowań do kolejnego odcinka, który został nagrany kilka tygodni temu. "Pierwszy etap przygotowań - odlew twarzy - mam już za sobą. Jak przesuniecie zdjęcie, ujrzycie cały proces mumifikacji mojej głowy. Jak wam się podobam bez włosów? (...) Nie mogę się doczekać! A wy? - zapytała aktorka.

21. edycja "Twoja twarz brzmi znajomo". Oni są teraz w programie

Koledzy i koleżanki Katarzyny Ptasińskiej nie musieli jej kilka lat temu specjalnie namawiać, aby podjęła wyzwanie w 12. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". - Bardzo lubiłam oglądać ten program, dlatego, że nikt nie odpada. Wszyscy są oceniani, ale mogą pokazać swoje umiejętności - podkreśliła Kasia Ptasińska w jednym z wywiadów. Obecnie w programie można oglądać popisy m.in. Aleksandra Sikory, Patricii Kazadi, Reni Jusis, Joanny Osydy i Barbary Wypych. Po odejściu z PolsatuMacieja Dowbora, prowadzenie programu obok Macieja Rocka, przejęła Agnieszka Hyży. W jury jest zaś Justyna Steczkowska, Stefano Terrazzino, Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski.