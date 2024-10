Na początku września na antenie TVN zadebiutował dziesiąty sezon "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Podobnie jak w poprzednich edycjach, eksperci wybrali szóstkę nieznajomych, którzy stworzyli trzy pary. Jak na razie tylko jedna z nich wydaje się być dopasowana. Najgorzej dogadują się natomiast Agata i Piotr. Uczestnik jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje tam sugestywne wpisy. Ostatnio zamieścił na Instagramie zdjęcie z wiele mówiącym podpisem.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr zamieścił na Instagramie wymowny wpis

Piotr i Agata nie dogadują się najlepiej. Problemy zaczęły się już dzień po weselu pary. Sytuacja nie uległa zmianie także podczas podróży poślubnej, podczas której między małżonkami co chwilę dochodziło do ostrej wymiany zdań. Czyżby para była z góry skazana na porażkę? Oliwy do ognia dolał sam Piotr, który zareagował na uszczypliwe komentarze internautów pod adresem jego programowej żony. Bohater matrymonialnego show nie wypowiada się zbyt pochlebnie pod adresem Agaty. Jego ostatni wpis może jednak sugerować inny finał niż ten, którego spodziewają się widzowie. Piotr dodał bowiem grafikę z sercem na dłoni, którą opatrzył wymownym podpisem.

Czekamy na ciebie

- napisał enigmatycznie pod zdjęciem. Nie wyjaśnił jednak, co chciał przekazać, publikując wspomniany post.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci nie dają Piotrowi i Agacie szans. "Nic z tego nie będzie"

Internauci już na początku wydali werdykt. Według fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" związek Piotra i Agaty nie ma szans na przetrwanie. "Nie ma chemii, z tego chleba nie będzie", "Nie mają między sobą tego "czegoś" nic z tego nie będzie…", "Oj, chyba nic z tego nie będzie, chyba mąż jej się nie do końca podoba, a bez tego zauroczenia ciężko…" - twierdzą jednogłośnie. Nie są jednak zgodni co do tego, kto ponosi winę za taki stan rzeczy. "Zero luzu, zero poddania się sytuacji Zbyt mocno się dystansuje a przecież to eksperyment, w którym powinna się zaangażować nie wzdrygać" - zarzucali niektórzy komentujący Agacie. Inni twierdzą natomiast, że to zachowanie Piotra doprowadza do nieporozumień. "Ja myślę, że on za bardzo wszedł w rolę męża, przez co ją osaczył, więc zaczęła się wycofywać" - pisali.