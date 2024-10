Wraz z jesienną ramówką stacji TVN na antenę wróciły uwielbiane przez widzów "Kuchenne rewolucje". Program doczekał się już 29. edycji, a Magda Gessler już 14. rok pomaga właścicielom restauracji i lokali w całej Polsce. Tym razem restauratorka wybrała się do Krakowa i podjęła się zupełnie nowego przedsięwzięcia. Magda Gessler przeprowadziła rewolucję foodtrucka.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler oburzona brakiem sztućców. "Szansa na upie*****nie się ogromna"

W ostatnim odcinku kuchennych rewolucji Magda Gessler trafiła do krakowskich Bronowic, aby pomóc 24-letniej Natalii, która prowadzi foodtrucka o nazwie "Via Piada". Właścicielka kupiła go od ludzi, którzy sprzedawali w nim cienkie włoskie placki z mąki pszennej z nadzieniem. Dziewczyna z powodu kiepskich wyników finansowych foodtrucka była wręcz na skraju depresji. Kiedy Magda Gessler przybyła na miejsce stwierdziła, że jedzenie jest niedobre, tanie i niskiej jakości. Gospodynię kuchennych rewolucji oburzyło, że gościom niepodawane są sztućce.

Szansa na upie*****nie się piadiną bez sztućców jest ogromna

- stwierdziła gorzko Gessler. Restauratorka zamieniła lokal w "Kiełbaskownię". W menu znalazły się kiełbasa i karkówka z grilla, sałatka ziemniaczana z ogórkami kiszonymi i zupa solianka. Gessler zachwycała się nad potrawami i miejsce miało ogromny potencjał. Jak się jednak okazało, nagle zniknęło z mapy miasta.

"Kuchenne rewolucje". Magda Gessler apeluje do widzów. "Co się dzieje z Natalią?"

Po ostatnim odcinku "Kuchennych rewolucji" okazało się, że "Kiełbaskownia" zapadła się pod ziemię. Strona lokalu w mediach społecznościowych przestała działać. Po emisji odcinka Magda Gessler zwróciła się do internautów z prośbą. "Rzadko bohaterowie znikają bez śladu. Był sukces, pełno, pysznie. Wiecie, co się dzieje z Natalią? Dziwna historia prawie obłędnego sukcesu! Gotowała sama, nie chciała niczyjej pomocy... tego dowiedziałam się niedawno. Piszcie do mnie" - zaapelowała na Instagramie Magda Gessler. W komentarzach od razu odezwali się widzowie show. "Szkoda. Pomysł na food trucka z kiełbasą był super i wystrój piękny", "Strasznie przykro, że już nie istnieją , pomysł był genialny", "Pani Magdo rewolucje były wspaniałe. Proszę szukać tej dziewczyny, ma talent" - czytamy w komentarzach.