"Nasz nowy dom" to jeden z najpopularniejszych formatów Polsatu. Przez dekadę z programem związana była Katarzyna Dowbor, ale kilka miesięcy temu została zwolniona ze stacji. Dziennikarkę zastąpiła Elżbieta Romanowska, która wraz z ekipą podróżuje po całej Polsce i remontuje domy najbardziej potrzebującym rodzinom. Widzowie bardzo szybko polubili nową prowadzącą i program nadal cieszy się sporą popularnością. W poprzednim odcinku widzowie poznali historię Harnama z Indii, który samotnie wychowuję córkę. Tym razem ekipa odwiedziła 19-letią Amelię i jej brata. Historia rodzeństwa jest bardzo poruszająca. Siostra i brat stracili oboje rodziców.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor nadal broni "Nasz nowy dom". "Troszkę to niepoważne"

"Nasz nowy dom". Amelia i Kuba zostali bez rodziców. W łazience pojawił się grzyb

Bohaterami nowego odcinka programu "Nasz nowy dom" została 19-letnia Amelia i jej młodszy brat Kuba. Rodzeństwo straciło rodziców i jest zdanie samo na siebie. Amelia jest aktualnie na studiach, ale podjęła się bardzo odpowiedzialnego zadania - po śmierci rodziców została rodziną zastępczą dla swojego brata. 19-latka jest bardzo odpowiedzialna i robi wszystko, aby zachować, chociaż namiastkę normalności. Rodzeństwo mieszkało w starym domu, który jest częścią dawnego budynku gospodarczego, więc warunki mieszkaniowe są bardzo ciężkie i dom wymagał generalnego remontu. Jednym z najgorszych pomieszczeń w domu była zagrzybiona łazienka, która zagrażała zdrowiu domowników. Rodzeństwo ze względu na skromne dochody nie mogło pozwolić sobie na remont. Z pomocą przyszła im ekipa programu "Nasz nowy dom". Zaczęło się od burzenia ścian i likwidacji starej kanalizacji. Ekipa stanęła na rzęsach, aby zapewnić Amelii i Kubie jak najlepsze warunki do życia. Efekt? Sami zobaczcie.

Nasz nowy domOtwórz galerię

"Nasz nowy dom". Doda zrobiła niespodziankę uczestniczce. "Nigdy nie widziałem jej tak szczęśliwej"

Elżbieta Romanowska zapytał Amelię, kto jest jej idolem. 19-latka przyznała, że imponuje jej Doda, która jest silną kobietą i uparcie dąży do realizacji swoich celów. Amelia powiedziała, że wokalistka jest podobna do jej mamy, która także w życiu nie dawała za wygraną. Ekipa programu przygotowała dla uczestniczki wyjątkową niespodziankę. Do Amelii zadzwoniła Doda, która zaprosiła nastolatkę na koncert. Mało tego celebrytka zorganizowała dla Amelii spotkanie w swojej garderobie. - Dawno nie widziałem Amelki tak szczęśliwej - podkreślił brat dziewczyny. Rodzeństwo było pod ogromnym wrażeniem show, jakie przygotowała Doda. Trudno wyobrazić sobie lepszą niespodziankę. Amelia przyznała, że spotkanie zainspirowała ją do tego, aby się nie poddawać.