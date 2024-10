Nowa edycja programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" rozkręca się na dobre. Małżeństwem zostali m.in. Agata i Piotr. Uczestnicy mają swoje wzloty i upadki. Kobiecie przeszkadzają zbyt czułe gesty męża. - Nie denerwuje mnie jako człowiek, nie denerwuje mnie jako ewentualny partner w tym całym szaleństwie. Jedyne co, to może te takie planowania przyszłości i mówienie do siebie "żono", "mężu", "kochanie", "kotku", to wtedy tylko mam. Czy nawet dotknięcie w środku nocy zaraz po weselu, gdzie dla mnie to jest, jakby pająk po mnie chodził - mówiła przed kamerami. Czy ich związek przetrwa? Komentarze Piotra mogą zaskoczyć.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr ostro o Agacie. "Żaden temat ze mną związany nie miał dla niej znaczenia"

Piotr aktywnie udziela się w mediach społecznościowych. Chętnie odpowiada też na komentarze widzów na swoim profilu na Instagramie. Jego narracja nie jest zbyt pozytywna, gdy wspomina o Agacie. Jedna z internautek stwierdziła, że nie dziwi się uczestniczce, która nie chciała rozmawiać na poważne tematy w telewizji. Piotr od razu wyraził swoją opinię. "A pomyślała pani może, iż w ogóle nie chciała ze mną rozmawiać i od początku żaden temat ze mną związany nie miał dla niej znaczenia? Proponuję - zamiast tłumaczyć jej dziwną reakcję przed kamerami, zastanowić się, co by się samemu zrobiło w tej sytuacji. W jaki sposób zareagowało" - odparł. Na tym jednak nie koniec. Kolejna internautka życzyła Piotrowi wytrwałości. "Oj tak, daj mi proszę jej dużo" - odpisał. Zareagował także na komentarze głoszące, że nie zostali dobrze dobrani. "Jak koń nie chce, to wozu nie pociągnie" - skwitował gorzko Piotr. Później dostało się produkcji. "Widzicie to, co pokazać wam chciała produkcja" - czytamy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Piotr i Agata nie są razem? "No to zepsuł nam zabawę"

Komentarze Piotra nie umknęły internautom, którzy odczytali to jako znak, że uczestnik i Agata nie są już razem. "No to zepsuł nam zabawę. Dzięki. Może właśnie o to Agacie chodziło, że nie potrafi trzymać języka za zębami i odzywa się w nieodpowiednich momentach" - czytamy na Facebooku. Pojawiły się także obawy, że mężczyznę może spotkać kara za ujawnienie tajemnicy programu. "Nie będzie płacił kary. Nigdzie nie napisał, czy jest z Agatą, czy nie" - tłumaczyła jedna z internautek.