We wrześniu na antenę powrócił nowy sezon programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", w którym widzowie poznali Agnieszkę i Damiana. Uczestnicy od początku byli dla siebie bardzo wyrozumiali i dobrze się dogadują. W ostatnim odcinku widzieliśmy podróż poślubną bohaterów programu, podczas której Agnieszka zdobyła się na romantyczny gest. Spontanicznie pocałowała Damiana w podziękowaniu za przygotowanie roweru. - U nas wszystko przychodzi naturalnie. Zastanawiam się czemu, jak to w ogóle jest możliwe - komentowała. Czy sielanka będzie trwała poza kamerami?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Damian wyznał miłość żonie. "Zadzwoniłem jedynie po to, żeby..."

Uczestnicy telewizyjnego formatu udzielają się w mediach społecznościowych. Na instagramowym profilu Damiana pojawił się kadr z podróży ślubnej, na którym razem z żoną stoją w budce telefonicznej i udają, że ze sobą rozmawiają. Po zdjęcie zapraszamy do galerii. Największą uwagę zwrócił opis, jakim Damian opatrzył zdjęcie. "I just called to say I love you" [Zadzwoniłem jedynie po to, żeby powiedzieć, że cię kocham - przyp.red] - czytamy. Wygląda na to, że Damian wykorzystał tekst piosenki Steviego Wondera, aby publicznie opowiedzieć o swoich uczuciach do żony. To może sugerować, że udało im się stworzyć trwałą relację po programie. Kibicujecie tej parze? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie zachwyceni Agnieszką i Damianem. "Kibicuję wam"

Pod postem Damiana pojawiły się komentarze od internautów, którzy trzymają kciuki za jego relację z Agnieszką. "Świetna fota", "Nie mogę się doczekać finału, trzymam za państwa kciuki",

"Oby się wszystko ułożyło. Jesteście niesamowitą parą i bardzo przyjemnie się was ogląda", "Kibicuję wam. Tak jakbyście się znali od zawsze" - czytamy. Głos zabrała także Anita Szydłowska, która w przeszłości odnalazła swoją miłość w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia. "I niech tak zostanie" - napisała uczestniczka. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niespodziewany krok produkcji. Pokazali niepublikowane sceny