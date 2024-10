W najnowszej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" widzowie poznali Agatę i Piotra. W ich relacji szybko pojawiły się problemy. Uczestniczka telewizyjnego formatu nie wytrzymała czułych gestów męża. - Nie denerwuje mnie jako człowiek, nie denerwuje mnie jako ewentualny partner w tym całym szaleństwie. Jedyne co, to może te takie planowania przyszłości i mówienie do siebie "żono", "mężu", "kochanie", "kotku", to wtedy tylko mam. Czy nawet dotknięcie w środku nocy zaraz po weselu, gdzie dla mnie to jest, jakby pająk po mnie chodził - mówiła przed kamerami. Teraz w sieci pojawiły się fragmenty z ich wakacji.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata zaakceptuje czułe gesty męża? "Trochę muszę złagodnieć"

W szóstym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wszyscy zobaczyli, jak wyglądała podróż poślubna Agaty i Piotra. Teraz produkcja postanowiła dostarczyć widzom jeszcze więcej materiałów z ich wycieczki i opublikowała w mediach społecznościowych sceny, które nie znalazły się w formacie. "Pomyśleliśmy, że może warto opublikować tę scenę. Dla miłośników serialu. Ta scena jest prequelem odcinka szóstego. Skończy się tam, gdzie zaczął się odcinek szósty" - czytamy. Na opublikowanym nagraniu uczestnicy spędzili bardzo przyjemne chwile. Agata zaczęła nawet akceptować czułe gesty męża, który chciał podać jej rękę na plaży. Chociaż początkowo się nie zgodziła, to potem przyjęła jego pomoc. - No i co, źle? Troszkę zaufania - mówił Piotr. Po tej sytuacji Agata doszła do pewnych refleksji. - Jest i będzie ciężko, żeby to przeskoczyć i złagodnieć. Trochę muszę złagodnieć w tym swoim nastawieniu do innego człowieka, który się bardzo stara, a ja... - komentowała Agata. W następnej części nagrania uczestnicy wspólnie pozowali do zdjęć.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata i Piotr będą razem po programie? Internauci mają mieszane uczucia

Po każdym odcinku w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo komentarzy na temat uczestników. Co internauci sądzą o Agacie i Piotrze? "Źle dobrana para", "Niestety, ale są z dwóch innych światów", "Nie wiem, czy przetrwają. Zobaczymy" - czytamy. Nie wszyscy są jednak tak negatywnie nastawieni. "Ja tam trzymam za nich kciuki", "Uroczy są" - piszą internauci. Kibicujecie tej parze? Dajcie znać w sondzie na dole strony.