W jesiennej ramówce TVN na antenę powrócił uwielbiany przez widzów "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki już dobrały uczestników w pary. Ostatnio małżeństwa wybrały się w podróże poślubne. To ważny etap w programie, bo zupełnie obce sobie osoby muszą znaleźć się nagle razem na małej przestrzeni i poznać się bliżej przed kamerami. Pierwsze nieporozumienia i konflikty mogą przekreślić szanse pary na wspólną przyszłość. U Joanny i Kamila z pewnością nie było sielsko.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil poczuł się odrzucony. "Nie jest mną zainteresowana"

Joanna i Kamil zaczęli wspólną podróż poślubną w dość napiętej atmosferze. Widzowie, którzy na bieżąco śledzą odcinki i komentują je w mediach społecznościowych, stwierdzili, że w przypadku Kamila ekspertki popełniły duży błąd. "Asia introwertyk typowy! Nie jet w stanie być w związku. Nawet z księciem z bajki. Szkoda chłopaka", "Chłopie ty się pakuj i wracaj do domu. Szkoda twojego czasu", "Kamil źle trafił. Fajny facet z poczuciem humoru, a ona szybko pokazała charakter" - pisano w komentarzach. W najnowszym odcinku para poruszyła temat bliskości. W rozmowie przed kamerami Asia przyznała, że Kamil jest dla niej obcą osobą i potrzebuje czasu, aby pojawiła się chemia.

Uczestniczka podkreśliła, że na razie woli skupić się na rozmowie i poznawaniu się. Z kolei Kamil uważa, że w związku potrzebna jest bliskość, ale nie chce naciskać na swoją partnerkę i na tym etapie przytulanie się i trzymanie się za ręce będą dla niego wystarczające. Problem pojawił się w momencie, kiedy uczestnik ślubnego eksperymentu chciał przytulić swoją partnerkę. Zaskoczona Joanna od razu odskoczyła i wyraźnie dała do zrozumienia, że to dla niej przekroczenie pewnych granic. Jej partner nie takiej reakcji się spodziewał. Poczuł się odrzucony i doszedł do bardzo przykrych wniosków. - Wczoraj miałem w ciągu dnia bardzo duże chwile zwątpienia. Po prostu ją objąłem i dostałem odpowiedź, która była dla mnie taka średnio przyjemna - powiedział Kamil.

Przeanalizowałem to wszystko i moja refleksja jest taka, że nie widzę w Asi zainteresowania moją osobą jako mężczyzna

- dodał.

Emocje widzów wzbudzają nie tylko uczestnicy aktualnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ale także osoby, które brały udział we wcześniejszych odsłonach tego formatu. Dobrymi wieściami podzieliła się ostatnio Marta Podbioł, która radośnie ogłosiła, że jest już po rozwodzie z Maciejem. Widzowie show na bieżąco śledzą też związek Anity i Adriana. Małżeństwo, które poznało się w programie, niedawno świętowało szóstą rocznicę ślubu. To jeden z największych sukcesów matrymonialnego show TVN. Co słychać u pary? Anita właśnie pokazała zdjęcie męża z młodości.