Wraz z jesienną ramówką stacji TVN na antenę powrócił uwielbiany przez widzów "Ślub od pierwszego wejrzenia". W ostatnim odcinku show pary miały okazję poznać się bliżej podczas podróży poślubnych. Ekspertki połączyły Agatę z Piotrem, Agnieszkę z Damianem i Joannę z Kamilem. Między parami już zaczęły się pierwsze nieporozumienia i zgrzyty. Agata czuje się osaczona przez Piotra, a Joanna i Kamil także nie mogą znaleźć wspólnego języka. Fani show są przekonani, że tylko Agnieszka i Damian mają szansę na zakończenie eksperymentu powodzeniem. Jak dalej potoczą się losy par, przekonamy się już w najbliższych odcinkach programu. Uczestnicy dawnych edycji także nie dają o sobie zapomnieć. Pamiętacie Anitę i Adriana? Była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała stare zdjęcie partnera.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Anita pokazała zdjęcie męża z młodości. "Ale przystojny"

Anita i Adrian to małżeństwo, które jest jednym z największych sukcesów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Są jedną z nielicznych par, która przetrwała po zakończeniu show. Zakochani niedawno świętowali już szóstą rocznicę ślubu. "To właśnie sześć lat temu, mniej więcej o tej godzinie, dwoje zupełnie obcych sobie ludzi, zobaczyło się po raz pierwszy i postanowiło przyrzec sobie, że zrobią wszystko, aby ich małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe. (...) Po tych latach wiem, że spełniliśmy to, co sobie obiecaliśmy, a w zamian otrzymaliśmy więcej, niż mogliśmy sobie wymarzyć" - podsumowała Anita. Uczestniczka matrymonialnego show TVN jest aktywna w sieci, gdzie na bieżąco relacjonuje swoje rodzinne życie. Anita i Adrian doczekali się dwójki dzieci, Jerzyka i Bianki. Niedawno Anita wspomniała o kłótniach w związku. Podkreśliła, że jest to stały element małżeństwa, ale kluczem jest wspólne wypracowanie porozumienia. Uczestniczka show właśnie pokazała na InstaStories zdjęcie swojego męża z młodości, które znalazła na jednym ze starych dokumentów. Zobaczcie, jak Adrian zmienił się przez lata. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" stwierdziła, że syn pary wdał się w ojca. Też widzicie podobieństwo?

Mąż pokazał mi w temacie zmiany nazwiska, ale moją uwagę bardziej przyciągnęło to zdjęcie. No ja to mam przystojnego męża

- stwierdziła Anita.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Podbioł odetchnęła z ulgą. W końcu po rozwodzie

Nie tylko Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia' po zakończeniu programu jest aktywna w sieci. Pamiętacie Martę Podbioł? To właśnie jej małżeństwo z Maciejem zakończyło się w finale awanturą. Niedawno Marta zorganizowała relację live na Instagramie i wyjawiła, że w końcu dostała upragniony rozwód. Co ciekawe, na jej relacji pojawił się uczestnik nowej edycji show. Wygląda na to, że się znają i utrzymują ze sobą kontakt, ale Marta nie chciała zdradzać szczegółów.