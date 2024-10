Dorota była kandydatką Waldemara w programie "Rolnik szuka żony". Chociaż mężczyzna odesłał ją do domu, to w finale wyjawił, że chcą budować wspólną przyszłość. To nie były puste słowa rolnika. Dorota i Waldemar zamieszkali razem. Na tym nie koniec. Niedawno na świat przyszła ich córka Dominika. Mimo wielkich zmian w życiu zakochani aktywnie udzielają się w mediach społecznościowych. Dorota zorganizowała ostatnio sesję Q&A dla obserwatorów i odpowiedziała na pytania dotyczące ciąży i macierzyństwa.

"Rolnik szuka żony". Dorota szczerze o rosnących kilogramach w ciąży. "Powoli wracam do normy"

Dociekliwi fani zadawali Dorocie mnóstwo pytań, a ona chętnie na nie odpowiadała podczas sesji Q&A. Jedna z internautek była ciekawa, ile uczestniczka programu przytyła w ciąży, ponieważ "cudownie wyglądała z brzuszkiem". Dorota uchyliła rąbka tajemnicy. "Sześć kilogramów. Dziękuję ślicznie" - czytamy w odpowiedzi. Internauci byli zaskoczeni. "Wow, jak pani to zrobiła" - dopytywali. "Też jestem w szoku, że tylko sześć kilogramów. Przy pierwszej ciąży przytyłam dziesięć. Zwracałam uwagę na to, co jem i tyle" - napisała.

Ukochana Waldemara wyjawiła również, jak zniosła poród. "Pierwsze trzy dni były najgorsze, bo ledwo mogłam się ruszać, ale po trzech dniach już powoli wracam do normy i z dnia na dzień jest coraz lepiej" - czytamy. Dorota dodała, że wciąż wspomaga się lekami przeciwbólowymi. "Myślę, że już za tydzień będzie jak przed ciążą" - skwitowała swoją wypowiedź. Zdjęcie córki Waldemara i Doroty znajdziecie w galerii.

"Rolnik szuka żony". Dorota zachwala córkę. "Jest przesłodkim cukiereczkiem"

Dorota nie ominęła również pytania dotyczącego jej córki. Jak się okazuje, ukochana Waldemara karmi dziewczynkę piersią, a mała Dominika jest wyjątkowo grzecznym dzieckiem. "Ma się bardzo dobrze. To idealne, bezproblemowe dziecko. Oby tak dalej, bo jest przesłodkim cukiereczkiem. My i cała rodzina jesteśmy w niej zakochani. A jeśli chodzi o mnie, to powoli dochodzę do siebie" - pisała Dorota w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Waldek z "Rolnik szuka żony" odebrał Dorotę i córkę ze szpitala. "Jeden z najwspanialszych dni w moim życiu"