"Rolnik szuka żony". Anna i Jakub ochrzcili syna. Przyjęcie jak z bajki

Anna Derbiszewska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek z programu "Rolnik szuka żony". Kobieta poznała na planie Jakuba, z którym zdecydowała się budować swoją przyszłość. Ich związek bardzo szybko się rozwinął. Najpierw ogłosili zaręczyny, a potem na jaw wyszło, że spodziewają się syna. Chłopiec przyszedł na świat w maju. "Teraz ta mała istotka sprawia, że każdego dnia życie nabiera dla nas nowego znaczenia. Miłość, cierpliwość, wyrozumiałość, te uczucia dają naszej rodzinie siłę w kochaniu" - pisała zachwycona Anna po urodzeniu syna Dariusza. Teraz odbył się chrzest chłopca.

"Rolnik szuka żony". Chrzest syna Anny i Jakuba. Uwagę zwraca tort

Anna zrelacjonowała na InstaStories chrzest jej syna Dariusza. Rolniczka wystroiła chłopca w szarą marynarkę w kratkę oraz beżowe spodnie. Uczestniczka telewizyjnego show także wyjątkowo prezentowała się na uroczystości. Postawiła na błyszczącą kreację. Po mszy bliscy Anny i Jakuba udali się do lokalu, który był udekorowany przez specjalistów. Na ścianie wisiał napis "Chrzest święty Dareczka". Nie zabrakło także balonowych dekoracji i świeżych kwiatów. Największą uwagę przykuł jednak tort udekorowany misiami. Trzeba przyznać, że Anna i Jakub zadbali o to, aby ten dzień był wyjątkowy. Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w galerii.

"Rolnik szuka żony". Anna o macierzyństwie. "Po około dwóch miesiącach zaczęło być lepiej"

Anna nie ukrywa, że macierzyństwo to spełnienie jej marzeń. "Mam wspaniałego narzeczonego o dobrym sercu i cudownego małego syneczka. Kocham i jestem z nich bardzo dumna" - pisała jakiś czas temu w mediach społecznościowych. Nowa rola jest jednak wymagająca dla rolniczki. Dlaczego? "Po około dwóch miesiącach zaczęło być lepiej. Ale generalnie nie należy do tych spokojnych niemowlaczków, co tylko jedzą i śpią. Trzeba mu poświęcać dużo uwagi" - informowała Anna Derbiszewska w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Waldek z "Rolnik szuka żony" odebrał Dorotę i córkę ze szpitala. "Jeden z najwspanialszych dni w moim życiu"