Na antenie TVN niedawno zadebiutowała dziesiąta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zdążyliśmy już poznać wszystkie pary aktualnego sezonu. Jedną z nich są Agata i Piotr. Choć podczas wesela małżonkom towarzyszył szampański nastrój, pierwsze problemy zaczęły się już następnego ranka. Podczas podróży poślubnej atmosfera jeszcze zgęstniała.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata i Piotr nie mogą dogadać się podczas podróży poślubnej

Trudno jednoznacznie stwierdzić, że Agata i Piotr są niezadowoleni z wyboru ekspertów. Podczas podróży poślubnej para miała jednak swoje wzloty i upadki. Do sieci trafił przedpremierowy fragment nowego odcinka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym możemy obejrzeć moment kłótni między nowożeńcami. Podczas jazdy samochodem, który prowadziła Agata, Piotr irytował programową żonę swoimi komentarzami. "Im mniej używanych guzików, tym lepiej" - wypalił w pewnym momencie.

Im mniej rozmawiamy, tym lepiej

- odgryzła się uczestniczka, na co mężczyzna zareagował deklaracją natychmiastowego opuszczenia pojazdu. Dalsza podróż również nie była pozbawiona nerwowych momentów. Kiedy Agata poprosiła męża, żeby zrobił zdjęcie krajobrazu, ten stanowczo odmówił, twierdząc, że nie ma zamiaru otwierać okna. "Czemu ja nie przyjechałam tu sama?!" - skwitowała sfrustrowana kobieta.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie nie wróżą Piotrowi i Agacie happy endu

Fani programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" od początku są sceptycznie nastawieni do małżeństwa Piotra i Agaty. "Nie ma chemii, z tego chleba nie będzie", "Nie mają między sobą tego "czegoś" nic z tego nie będzie…", "Oj, chyba nic z tego nie będzie, chyba mąż jej się nie do końca podoba, a bez tego zauroczenia ciężko…" - czytamy w komentarzach. Niektórzy widzowie oskarżają Agatę o brak zaangażowania. "Zero luzu, zero poddania się sytuacji Zbyt mocno się dystansuje a przecież to eksperyment, w którym powinna się zaangażować nie wzdrygać" - twierdzą. Inni z kolei uważają, że Piotr zbyt mocno przytłacza programową żonę. "Ja myślę, że on za bardzo wszedł w rolę męża, przez co ją osaczył, więc zaczęła się wycofywać" - punktowali.