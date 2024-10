Historia "Klanu" zatoczyła koło. Do obsady dołącza córka serialowego Ryśka!

W tym wypadku niedaleko padło jabłko od jabłoni. Córka aktorskiej pary - Piotra Cyrwusa i Mai Berełkowskiej - Anna Maria Stachoń - która od lat jest absolwentką krakowskiej PWST, rozpoczyna pracę w telewizji. I co ciekawe, swoją serialową przygodę zaczyna od produkcji, w której wiele grali jej rodzice. Mowa o słynnym "Klanie". Przez lata jej ojciec wcielał się tam w Ryśka, a jej matka w nieznośną Barbarę - siostrę Bogny (Justyna Sieńczyłło). Wiadomo, że 35-letnia córka aktorów dołącza do produkcji na stałe, gdyż scenarzyści przewidzieli dla niej ważną i dużą rolę.

Zobacz wideo Tak wyglądają kulisy serialu "Klan"

Nowe odcinki "Klanu". Wiadomo, kogo zagra córka Piotra Cyrwusa i Mai Berełkowskiej

Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, córka odtwórcy słynnego Ryśka z "Klanu", który zasłynął przypominaniem dzieciom o myciu rączek, wcieli się w Edytę Zarębę. Kobieta okaże się bezpośrednią przełożoną Tymona (Michał Milowicz). Będzie zaganiała go do pracy od świtu do nocy, ale to mu nie przeszkodzi, by szybko wpadła mu w oko i zaczął myśleć, jak zaprosić ją na randkę. Pierwszy raz Anna Maria Stachoń pojawi się w 4398. odcinku "Klanu", którego emisja zaplanowana jest na 28 października o godz. 17.55 w TVP1. Przypomnijmy, że kilka odcinków wcześniej bohaterowie dowiedzą się o śmierci jednej z ważniejszych kobiet w serialu - Kingi Kuczyńskiej.

Kilka dni temu nowa aktorka "Klanu" nie kryła ekscytacji z powodu swojego angażu. Pochwaliła się wtedy w mediach społecznościowych pamiątkowym zdjęciem z planu, ale jeszcze nie zdradzała, gdzie wystąpi. "Jesień zapowiada się bardzo ciekawie. Nowe wyzwania. Nowe role! Dziś miałam przyjemność spotykać się na planie z Michałem Milowiczem oraz Michałem Lesieniem-Głowackim. Ciekawe czy ktoś z was zgadnie co to za produkcja i kim będzie moja postać? Powrót na plan rozgrzał moje serce! Nie mogę się doczekać kolejnych nagrań"! - przyznała Anna Maria Stachoń.

Anna Maria Stachoń skusiła się na trudne wyznanie. Opowiedziała o swojej chorobie

W 2020 roku córka Cyrwusa i Berełkowskiej pisała w mediach społecznościowych o swoich zmaganiach z nałogami. Obchodziła wtedy dwa lata abstynencji. "730 dni. Tak wolę liczyć, ponieważ moja walka trwa codziennie - przez 24 godziny. Jeśli myślisz, że w uzależnieniu głównym problemem jest alkohol czy narkotyki, to, niestety, jesteś w błędzie. Problemem jestem ja i moja głowa. Substancja była dla mnie rozwiązaniem" - przyznała aktorka. "Alkoholizm, narkomania nie jest elegancką chorobą. Gdybym miała wybór, to wybrałabym inną (...). Muszę jeszcze dodać, że jest to choroba dożywotnia i śmiertelna. Coraz bardziej jestem przekonana, że taka właśnie się urodziłam" - dodała i podziękowała bliskim za wsparcie, dodając, że jej serce przepełnia w końcu miłość i dzięki nim się rozwija. Prywatnie jest mamą trójki dzieci.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990, Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880, Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002 Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.