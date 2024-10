Karol dał się poznać w programie "Rolnik szuka żony". Uczestnik czwartej edycji randkowego show zaprosił na swoje gospodarstwo trzy kandydatki. Szczególnie wyróżniła się Sara Szewczyk. Kobieta nie ukrywała, że bardzo zależało jej na rolniku. Niestety, przykra sytuacja sprawiła, że uczestniczka musiała przekreślić tę relację. Po zakończeniu formatu "Rolnik szuka żony" Sara szczęśliwie ułożyła sobie życie i w 2021 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Jak się okazało, Karol też ma ten etap za sobą. Niedawno się ożenił.

"Rolnik szuka żony". Pamiętacie Karola? Uczestnik z czwartej edycji stanął na ślubnym kobiercu

Sara Szewczyk z pewnością nie wspomina dobrze udziału w programie "Rolnik szuka żony". Uczestniczka uległa wypadkowi podczas imprezy w domu rolnika. Kobieta upadła i zraniła się w głowę. Chociaż ostatecznie nic jej się nie stało, to miała pretensje do Karola. Bohaterka była zła, że nie pojechał z nią do szpitala. Ostatecznie to przekreśliło ich dalszą relację. Po wielu latach wygląda na to, że rolnik znalazł szczęście. Wyszło na jaw, że stanął na ślubnym kobiercu. Radosną nowinę przekazał inny bohater randkowego show, Łukasz Sędrowski. Uczestnik opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie Karola wraz z żoną, które pochodziło z ich ślubu. Nie wiadomo jednak, kim jest tajemnicza ukochana dawnego bohatera programu "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony". Sara walczyła o względy Karola. Ułożyła sobie życie na nowo

Sara z programu "Rolnik szuka żony" również założyła rodzinę. W 2022 roku na świat przyszedł jej syn Igor. Dwa lata później wraz ze swoim ukochanym powitała drugie dziecko, Jakuba. O wszystkim poinformowała swoich fanów za pomocą mediów społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się również zdjęcia. "Od teraz mam trzech mężczyzn do kochania. Kubuś, niech los ci sprzyja, o resztę zadbają rodzice. Poród może być cudownym przeżyciem. Jestem wdzięczna za wspaniałą opiekę w szpitalu. Cudownie jest czuć się zaopiekowaną, wtedy nawet ból schodzi na drugi plan" - napisała dawna uczestniczka programu "Rolnik szuka żony". Sara pokazała również swoją sylwetkę kilka tygodni po porodzie. Śledzicie byłą bohaterkę show w sieci? ZOBACZ TEŻ: Waldek z "Rolnik szuka żony" odebrał Dorotę i córkę ze szpitala. "Jeden z najwspanialszych dni w moim życiu"

'Rolnik szuka żony'. Kiedyś o jego względy zabiegała Sara. Karol w końcu oddał serce innej kobiecie fot. Instagram/@sedrowskilukasz/screen