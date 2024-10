"Moja mama i twój tata" to jeden z nowszych randkowych show Polsatu. Uczestnicy programu na co dzień przebywają w luksusowej willi na Mazurach. Dojrzałe osoby poznają innych bohaterów, którzy również szukają miłości. Dotychczas nie mieli szczęścia w znalezieniu prawdziwego uczucia. Format jest prowadzony przez Katarzynę Cichopek. W programie Polsatu występują również pociechy uczestników. Dzieci bohaterów wspierają rodziców w znalezieniu idealnej drugiej połówki. Ostatnio grono osób, które biorą udział w randkowym show, powiększyło się. W willi pojawili się Alicja i Jacek. Poznajcie nowych uczestników!

"Moja mama i twój tata". Jacek już na wstępie nieźle namieszał

Piąty odcinek programu "Moja mama i twój tata" przyniesie nieoczekiwane zwroty akcji. Jacek Ponichter ma 43 lata i jest kierowcą autobusu. Mężczyzna pochodzi z Domaniewa. Do programu przyjechał wraz z 19-letnią córką. Zofia na co dzień studiuje prawo. Tata wraz ze swoim nastoletnim dzieckiem dogaduje się wręcz świetnie. Uważa, że ma z Zofią przyjacielską relację i liczy się z jej zdaniem. Jak się okazało, nowy uczestnik zdążył już nieco namieszać w randkowym show. Jedna z bohaterek usłyszała od niego pytanie, czy... pływa nago. Była to pierwsza rozmowa bohaterów, która szybko zostanie urwana. Do Jacka szybko dotarło, że było to pytanie nie na miejscu. Myślicie, że mężczyzna da radę się zrehabilitować w programie "Moja mama i twój tata"?

"Moja mama i twój tata". Alicja jest nową uczestniczką programu

Alicja Wasiak jest kolejną uczestniczką programu "Moja mama i twój tata". Kobieta ma 44 lata i pochodzi z Mszczonowa. Na co dzień prowadzi własny butik, który nazywa się "Alicja w krainie czarów". W sklepie wraz z nią pracuje jej córka. 21-letnia Patrycja od zawsze była dla mamy najważniejszą osobą na świecie. Panie traktują się jak najlepsze przyjaciółki. Obie podkreślają, że mają niesamowitą więź i potrafią dogadać się wręcz bez słów. Co więcej, Patrycja wyznała, że każdy były partner mamy ma wymyśloną inną ksywkę. Kobiety mieszkają razem, przez co spędzają ze sobą dużo czasu. Co roku wyjeżdżają razem na wakacje. Myślicie, że Alicja pozna miłość w programie? ZOBACZ TEŻ: Metamorfoza uczestniczki "Moja mama i twój tata". W "halo tu polsat" wystąpiła lżejsza o 50 kilo