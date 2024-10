Nowa edycja programu "Rolnik szuka żony" jest jedną z największych atrakcji jesiennej ramówki TVP1. Za nami kilka pierwszych odcinków. W ostatnim bohaterowie zadecydowali, kogo zaproszą na gospodarstwo. Poznajcie wszystkich uczestników 11. edycji matrymonialnego show. Równie dużą dawkę emocji zapewniają uczestnicy poprzednich edycji programu. Dorota i Waldemar właśnie powitali na świecie córkę. W programie rolnik najpierw związał się z Ewą, ale ich relacja rozpadła się jeszcze przed finałem. Co dziś słychać u jego kandydatki? Ostatnio widziano ją u boku znanego aktora.

"Rolnik szuka żony". Ewa na zdjęciu ze znanym aktorem. Tak rozwija się po programie

W dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" Ewa i Dorota były kandydatkami Waldemara. Rolnik był jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci show. W trakcie trwania 10. sezonu wybuchła afera, bo okazało się, że Waldemar spotykał się także z kobietą spoza programu. Kiedy przyszedł czas na decyzje, Waldemar odrzucił Dorotę i wybrał Ewę. Ich związek zakończył się jeszcze przed finałem. Podczas spotkania z Martą Manowską para pokłóciła się przed kamerami. Rolnik stwierdził, że jego kandydatce wcale nie zależało na znalezieniu prawdziwego uczucia, ale wypromowaniu się. Rolnik wyjawił też, że wrócił do Doroty. Wygląda na to, że była to dobra decyzja, bo właśnie przy niej ułożył sobie życie. Co dziś słychać u uczestniczki? Wygląda na to, że już na dobre zapomniała o zawodzie miłosnym i skupiła się na własnej karierze. Największą pasją Ewy jest śpiew, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" regularnie występuje na scenie i można ją spotkać w różnych miejscach w Polsce. Niedawno wzięła udział w koncercie charytatywnym, którego celem było zebranie pieniędzy dla chorego dziecka. W wydarzeniu brał udział także Piotr Mróz znany z serialu "Gliniarze" czy "Barwy szczęścia". Co ciekawe aktor niedawno rozstał się z narzeczoną. Kto wie, może po koncercie para miała okazję zamienić ze sobą kilka słów.

"Rolnik szuka żony". Co Waldemar myśli o Ewie? Możecie się zaskoczyć

Relacja Ewy i Waldemara z programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się w bardzo burzliwej atmosferze. Jaki dziś mają do siebie stosunek? Waldemar i Dorota często pojawiają się na relacjach live na Instagramie, gdzie rozmawiają z fanami. Podczas jednego z takich spotkań zapytano ich o teledysk, który nagrała Ewa. Dorota, która w programie przyjaźniła się z Ewą, powiedziała, że go widziała. A Waldemar? Wygląda na to, że nie ma już między nim a Ewą złej krwi. "Też mi się zdarzyło, gdzieś tam mi wyskoczyło w propozycjach na YouTube i widziałem ten teledysk. Niech się tam dziewczyna rozwija" - podsumował.