Udział w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" wiąże się z długimi godzinami, które trzeba spędzić w charakteryzatorni, a także na salach prób. Dla niektórych gwiazd może to być zbyt czasochłonne i męczące. Jeszcze gorzej, gdy w grę wchodzą kwestie zdrowotne. Okazuje się, że jeden z uczestników najnowszej edycji show postanowił zrezygnować.

Bartek Wrona rezygnuje z "TTBZ". Nie ma już siły na udział w programie

Jak dowiedzieliśmy się od jednej z osób pracującej przy produkcji show Polsatu, Bartosz Wrona zrezygnował z udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo". Powodem jest choroba, z którą się zmaga, i konieczna operacja. Wokalista wystąpił wprawdzie z Just 5 podczas imprezy Roztańczony PGE Narodowy, ale na program nie ma już siły. Według naszego informatora, Wrony nie było już na trzech nagraniach show i nie zamierza wrócić. Polsat nie znalazł też nikogo na zastępstwo, więc bieżąca edycja odbędzie się w okrojonym składzie.

Bartek Wrona ma kłopoty zdrowotne. Już wcześniej odwołał koncert

W marcu tego roku informowaliśmy, że koncert Bartka Wrony w jednym z katowickich klubów został odwołany. Z komunikatu zamieszczonego na fanpage'u artysty wynikało, że zachorował i trafił do szpitala. Później dowiedzieliśmy się, że Wrona zmaga się z chorobą o nazwie malformacja naczyniowa, która daje zazwyczaj symptomy w postaci ciemnoczerwonych plam na skórze.

Przypomnijmy, że to właśnie Bartek Wrona był największą gwiazdą boysbandu Just 5, który furorę zrobił pod koniec lat 90. za sprawą singla "Kolorowe sny". Po rozpadzie zespołu wokalista postanowił rozpocząć karierę solową. Do tej pory wydał siedem albumów studyjnych i wylansował takie przeboje jak "Jedna na milion". Zaśpiewał też utwór do serialu "Barwy szczęścia". W ostatnim czasie pojawiły się informacje o reaktywacji Just 5 po latach. Członkowie boysbandu pojawili się m.in. w "Dzień dobry TVN". Wydali też nowy teledysk. - Wracamy na scenę, a dokładnie Bartek Wrona, czyli ja i Robert Kryla. A na resztę członków zespołu ogłaszamy casting. Panowie, bierzcie się do pracy, działajcie, a może się spotkamy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia - mówił Bartek Wrona w śniadaniówce TVN-u.