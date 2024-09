Program "Hotel Paradise" dostarcza widzom wielkich emocji. W poprzednim odcinku odbyło się Rajskie Rozdanie, podczas którego nie zabrakło nagłych zwrotów akcji. Decyzją dziewczyn Kuba dostał immunitet i mógł podejść do wszystkich uczestniczek bez ryzyka. Zaskakujące było więc, gdy wybrał Julię, która bardzo podoba się jego przyjacielowi. Po Rajskim Rozdaniu doszło do spięcia między panami. - Ziomek robi mi pod górę. I sama ta wypowiedź Kuby, że on w końcu chce pomyśleć o sobie i stąd jego wybór… - mówił rozczarowany Karol. W najnowszym odcinku wydarzenia z Rajskiego Rozdania ciągle były powodem do dyskusji.

"Hotel Paradise". Kuba próbował się wybielić. "Emocje mną targają"

Na początku odcinka Kuba starał się porozmawiać z każdym o swojej decyzji. Twierdził, że podszedł do Julii, ponieważ widział i czuł podczas Rajskiego Rozdania, że Maja nie chciała tworzyć z nim pary. - To nie moja wina, że się naprawdę z nią dogadywałem. (...) Emocje mną targają, że jest mi niedobrze ze stresu - wyznał Mai. Po rozmowie z Kubą uczestniczka próbowała usprawiedliwić go przed Karolem i Wojtkiem. Bezskutecznie. - Najbardziej jest Karol poszkodowany - mówił Wojtek. - Ale ja nie miałam na to wpływu, k***a. (...) Chciałam dobrze i jak zwykle wyszło do d***y - komentowała wyraźnie zdenerwowana. Wojtek stanął murem za Karolem i krytykował Kubę. - Odbił laskę swojemu najlepszemu ziomkowi - mówił zniesmaczony.

"Hotel Paradise". Uczestnicy dostali polecenia od produkcji. "Mniam"

W następnej części odcinka uczestnicy wybrali się na plażę, gdzie mieli do wykonania różne zadania. Andrzej musiał naśladować zwierzęta. - To było tragicznie - komentował uczestnik. Kuba natomiast udawał dżdżownicę, a Mateusz karmił innych uczestników truskawkami bez używania rąk. Owoc trafił do ust Wojtka dzięki stopie uczestnika. - Nawet smaczna w sumie. Mniam - komentował uczestnik. Wszyscy bardzo się rozluźnili, ale sądząc po zwiastunie na końcu odcinka, zbliżają się ogromne rewolucje w "Hotelu Paradise". Kuba znów podpadnie Karolowi. ZOBACZ TEŻ: Mini Majk jest zakochany! Jego nowa wybranka to zwyciężczyni znanego programu