Michał Meyer w ostatnim czasie występował w programie "Taniec z gwiazdami". Mężczyzna tańczył w parze z Klaudią Rąbą. Niestety, po ostatnim odcinku para musiała pożegnać się z tanecznym show. Warto podkreślić, że nie jest to jedyny format, w jakim wystąpił aktor. Wcześniej fani mogli go oglądać w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Wygląda na to, że Meyer ma niewiele czasu dla siebie. Mężczyzna dzieli życie z Kamilą Kamińską, z którą spotkał się na planie serialu "Zakochani po uszy". Aktor żyje z ukochaną w przytulnym mieszkaniu w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Meyer parodiuje Piotra Gąsowskiego. "Proszę państwa, nieprawdopodobne"

Michał Meyer musiał pożegnać się z udziałem w "Tańcu z gwiazdami". Tak mieszka słynny aktor

Michał Meyer wraz ze swoją rodziną mieszka w eleganckim mieszkaniu. Aktor, wraz z ukochaną Kamilą Kamińską i córką Jaśminą, na co dzień żyje w apartamencie na warszawskim Żoliborzu. Rodzina ma również kota. Mieszkanie znajduje się w nowoczesnym bloku, w dodatku na strzeżonym osiedlu. Dodatkowo, Michał Meyer ma udogodnienie w postaci tarasu. W mediach społecznościowych czasem pokazuje, na jaki widok za oknem może liczyć. Na instagramowym profilu aktora znajduje się kilka ujęć z wnętrza apartamentu. Wiadomo, że mieszkanie jest urządzone w stylu minimalistycznym. Główna część jest przestronna i dobrze oświetlona. Rodzina może liczyć na duże okna, przez które wpada mnóstwo naturalnego światła. W salonie znajduje się ogromna kanapa, na której Meyer lubi odpoczywać z bliskimi. Mężczyzna wybrał nietypowy kolor sofy. Jest ona ciemnozielona, co z pewnością stanowi przebicie w pokoju pełnym bieli. Nie da się ukryć, że Meyer jest fanem tego odcienia. Taki sam znajdziemy na zasłonach. Dominuje również kolor brązowy, który jest widoczny na dodatkach, takich jak poduszki, a także na parkiecie. Jak oceniacie mieszkanie aktora?

Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Otwórz galerię

Michał Meyer i Kamila Kamińska zakochali się w sobie bez końca. Droga do ich miłości nie była łatwa

Michał Meyer i Kamila Kamińska poznali się, gdy kobieta była zaręczona z Łukaszem Palkowskim. Dawna para nie wyznaczyła jednak nigdy terminu ślubu. Z tego względu ceremonia była ciągle przekładana. W 2020 roku doszło do rozstania. Kamińska i Meyer grali razem w jednym serialu. Wkrótce wyszło na jaw, że połączyło ich prawdziwe uczucie. W 2021 roku na świat przyszła ich córka Jaśmina Maria. Zakochani przestali ukrywać swoją miłość. "Jak tata w trasie, to ja w domu. Aczkolwiek mam taki charakter, że lubię chodzić w różne miejsca i ciężko mi usiedzieć (...). Mamy też dziadków, przyjaciół. Jak jest Michał, to bardzo się angażuje. Nawet muszę powiedzieć, że radzimy sobie fajnie" - wyznała Kamińska w "Dzień dobry TVN" w 2022 roku. Obecnie Meyer i Kamińska są narzeczeństwem. ZOBACZ TEŻ: Michał Meyer normalnie tak nie wygląda. Producenci "Tańca z gwiazdami" zmusili go do metamorfozy