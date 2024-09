Rozpoczęła się 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". Wśród uczestników znalazła się Agata. Wokół rolniczki pojawiło się mnóstwo różnych kontrowersji. Na początku widzom nie spodobało się, że uczestniczka nie przeczytała wszystkich listów od potencjalnych kandydatów. Fani nie byli również zachwyceni, że bohaterka randkowego show oceniała mężczyzn przez pryzmat wieku. W drugim odcinku wątpliwości widzów tylko narosły. Zarzucali, że Agata nie szanuje swoich kandydatów. Wkrótce musiała jednak podjąć decyzję. Jeden z mężczyzn jej to ułatwił swoim szokującym zachowaniem.

"Rolnik szuka żony". Maciej nie szczędził słów na temat figury Agaty. Co będzie dalej z kandydatem?

Spośród trzech kandydatów Agaty, najmniejsze zainteresowanie okazywał Maciej. Na początku uczestnik show "Rolnik szuka żony" zapomniał, jak rolniczka ma na imię. To jednak nie wszystko. Mężczyzna bez wahania w złośliwych słowach wypowiedział się na temat Agaty do kamery. - Taka blondynka, jeszcze jakby szczuplejsza była - wyznał Maciej. Później kandydat wdał się z niewielką sprzeczkę z Mirosławem. Po jakimś czasie przyszedł czas decyzji. Początkowo Agata postanowiła, że wszyscy trzej panowie spotkają się w następnym etapie. Kolejne zadanie należało do Ireneusza i Mirosława, którzy spisali się znakomicie. Maciej jednak podszedł do niego lekceważąco i niechętnie rozmawiał z rolniczką. Wtedy wszystko było już jasne. Pomimo drugiej szansy, kandydat musiał pożegnać się z programem. Na odchodne zwrócił się do widzów ze słowami, że może ktoś inny zainteresuje się jego osobą.

"Rolnik szuka żony". Fani mieli własną opinię na temat sytuacji. Przedstawili ją w komentarzach

Fani programu "Rolnik szuka żony" postanowili wyrazić swoją opinię w mediach społecznościowych. Część z nich wybrała już swojego ulubieńca. Był nim Ireneusz. "Irek powinien wygrać z nich wszystkich, bo ma dalej niż bliżej, w przeciwieństwie do konkurentów", "Irek najbardziej pasuje do Agatki" - czytamy na profilu randkowego show na Facebooku. Znalazły się jednak osoby, które uparcie broniły Macieja. "Mój kandydat odpadł. Jedyny słuszny wybór to pan Maciej. Niebywałe poczucie humoru no i zero kokieterii", "Szkoda Macieja, powinien znaleźć się na gospodarstwie" - pisali internauci. Zgadzacie się z nimi?