Agata Miechowska dała się poznać w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Kobieta wystąpiła w dziesiątej edycji miłosnego show. Choć uczestniczka pochodzi z Krakowa, dużą część życia spędziła za granicą. Przez 13 lat mieszkała w Australii. Ostatecznie po długim czasie wróciła do Polski. Trzy lata temu Agata została singielką. - Nie chciałam jakichś rozczarowań i odrzuceń, więc totalnie temat zamknęłam. Skupiłam się na sobie i w sumie na dobre mi to wyszło - mówiła w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Na ślubnym kobiercu Agata poznała Piotra. Uczestnicy dopiero co zostali małżeństwem, a fani już martwią się o ich wspólną przyszłość. Wątpliwości pojawiły się z uwagi na pewne zdjęcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Małżeństwo Agaty się zakończyło? Nietypowe zdjęcie pojawiło się w sieci

W ciągu najbliższych tygodni fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dowiedzą się, jak potoczyły się relacje bohaterów. W mediach społecznościowych pojawił się głos, który sugerował, że małżeństwo Agaty i Piotra mogło nie przetrwać. Wszystko zaczęło się od zdjęcia. Bohaterka programu opublikowała w sieci czarno-białą fotografię z hashtagiem #polishgirlinau (polish girl in AU, z ang. polska dziewczyna w Australii - przyp. red.). Według jednego z internautów był to znak, że kobieta wróciła do swojego dawnego miejsca zamieszkania. Czy to oznacza, że jej związek z Piotrem nie wypalił? "Jesteś w Australii, masz smutne oczy, rozumiem, że w eksperymencie jednak "nie pykło"?" - napisał jeden z internautów pod zdjęciem Agaty. Niestety, nie doczekał się odpowiedzi od bohaterki programu. Myślicie, że coś jest na rzeczy?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata przeszła prawdziwą metamorfozę. Spójrzcie na jej fryzurę!

Jakiś czas temu Agata Miechowska z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" postanowiła wprowadzić zmiany do swojego życia. Nie mogła pominąć kwestii wyglądu. Wizerunek uczestniczki programu zmienił się na przestrzeni lat. Obecnie Agata jest blondynką. Pod postami kobiety w mediach społecznościowych nie brakuje komplementów. "Zjawiskowo", "Bardzo ładnie", "Pięknie kobieta" - komentują fani na jej profilu. Mało kto wie, że dawniej uczestniczka show była brunetką! Kilka lat temu wybrała się do fryzjera w Australii. Przed blondem jej włosy miały kolor brązowy. Zdjęcia z niezwykłej metamorfozy znajdziecie TUTAJ. Co sądzicie? Zmiana na lepsze czy na gorsze?