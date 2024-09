Pod koniec sierpnia wystartowała nowa śniadaniówka "halo tu polsat". Edward Miszczak zadbał o to, aby format wyróżniał się na tle innych porannych programów. Jest emitowany od piątku do niedzieli, a do studia zapraszani są widzowie, którzy mają okazję posłuchać rozmów z gwiazdami i specjalistami. W roli prowadzących oglądamy: Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, Agnieszkę Hyży i Macieja Rocka oraz Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza. W niedzielnym wydaniu padło dość prywatne wyznanie ze strony gospodarzy.

"halo tu polsat". Karolina Pisarek i Roger Salla w programie. Opowiedzieli o pracy. "Mamy te swoje sprzeczki"

W niedzielnym wydaniu programu "halo tu polsat" Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski porozmawiali z Karoliną Pisarek i Rogerem Sallą. Zakochani prowadzą wspólne biznesy i opowiedzieli o tym, jak udaje im się pogodzić życie zawodowe z prywatnym. - Trzeba to dzielić biznesowo i prywatnie. W momencie, gdy w życiu prywatnym się delikatnie kłócimy, to w życiu biznesowym mimo wszystko trzeba zacisnąć zęby. Schować swoją dumę, honor. Załatwić najpierw biznesowe rzeczy, a potem załatwić sprawy prywatne - tłumaczył Roger Salla. Do dyskusji włączyła się także Karolina Pisarek. - Muszę przyznać, że mamy te swoje sprzeczki małżeńskie, no to wtedy chcemy sobie za wszelką cenę pokazać, że jesteśmy bardzo profesjonalni w pracy - powiedziała modelka z uśmiechem.

"halo tu polsat". Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski o współpracy. "Rozumiemy się świetnie"

W dalszej części rozmowy Karolina Pisarek zwróciła się do Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy także łączą życie prywatne z zawodowym. - Jestem ciekawa, jak to jest u was - powiedziała modelka. Maciej Kurzajewski uchylił rąbka tajemnicy. - U nas też jest bardzo dobrze. Rozumiemy się świetnie i w programie, i poza programem - powiedział prowadzący "halo tu polsat".