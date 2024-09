Przez długi czas widzowie wybierali pomiędzy dwoma śniadaniówkami - "Dzień dobry TVN" oraz "Pytanie na śniadanie". Do gry wkroczył kolejny gracz. Telewizja Polsat postanowiła również uruchomić własny, poranny program. Nie pojawia się on jednak codziennie, tak jak u konkurencji, ale w weekend - od piątku do niedzieli włącznie. Która ze śniadaniówek jest najchętniej wybierana przez telewidzów? Wszystko jest już jasne. Jeden z programów ma spore kłopoty.

Zobacz wideo W czym "DDTVN" jest lepsze od konkurencji? Krupińska: Tego w "Pytaniu na śniadanie" nie ma

Jest nowy lider wśród śniadaniówek. Jeden z programów ma niemałe problemy

Zanim doszło do zmian kadrowych w TVP, to właśnie "Pytanie na śniadanie" było najchętniej wybieramy programem o poranku. Po czasie wiele się zmieniło. Portal Wirtualne media opublikował dane z badania Nielsen Audience Measurement. Jak się okazuje śniadaniówka publicznego nadawcy musiała ustąpić "Dzień dobry TVN". Jak wynika ze zgromadzonych danych przez cztery weekendy (od 30 sierpnia do 22 września), to właśnie program TVN-u był najchętniej oglądanym, zyskując 358 tys. widzów. Na drugim miejscu uplasowało się "Pytanie na śniadanie" z wynikiem 252 tys. widzów - to spory spadek. Wcześniej notowali oglądalność na poziomie 434 tys. widzów. Na włączenie "halo tu polsat" decydowało się 179 tys. osób, co plasuje ich na trzecim miejscu. Różnica między programem TVP a Polsatu zaciera się w grupie komercyjnej 16-59, gdzie dzieli je zaledwie dwie setne. To spory program dla śniadaniówki publicznego nadawcy, która cały czas notuje spadki i z pozycji lidera może spaść na trzecie miejsce.

Kogo możemy oglądać w śniadaniówkach?

Nie ma co się oszukiwać - jednym z najważniejszych elementów tego typu programów są prowadzący. Muszą być charyzmatyczni i zaciekawiać widzów. Miszczak w "halo tu polsat" postawił na sprawdzonych prezenterów: Krzysztofa Ibisza i Pauliną Sykut-Jeżynę, którzy prowadzą również "Taniec z gwiazdami", oraz Maciejem Rockiem i Agnieszką Hyży, których możemy oglądać w "Twoja twarz brzmi znajomo". Trzecią parą gospodarzy jest duet Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy wcześniej pracowali w "Pytanie na śniadanie". Kogo możemy oglądać w Telewizji Polskiej? Tam mamy pięć duetów gospodarzy: Katarzynę Dowbor i Filipa Antonowicza, Joannę Górską i Roberta Stockingera, Katarzynę Pakosińską i Piotra Wojdyło. Beatę Tadlę i Tomasza Tylickiego, także Klaudię Carlos i Roberta El Gendy'ego. Jeśli chodzi o "Dzień dobry TVN" o poranku mamy do czynienia z czterema parami: Dorotą Wellman i Marcinem Prokopem, Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim, Pauliną Krupińską i Damianem Michałowski oraz Sandra Hajduk-Popińska i Maciej Dowbor.