Waldemar wziął udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". Uczestnik wybrał Ewę, ale w finale wyjawił, że ich relacja nie przetrwała próby czasu i planuje swoją przyszłość z Dorotą, którą wcześniej odesłał do domu. Jak się okazało, to nie były tylko puste słowa. Waldemar i Dorota zamieszkali razem i wkrótce powitają na świecie córkę. Na transmisji live syn kobiety wyjawił internautom wybrane dla dziecka imię. - Wiktoria będzie imię dla dziecka - powiedział widzom. Dorota próbowała ratować sytuację i zaprzeczała słowom syna. Poród partnerki Waldemara zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji zorganizowała baby shower.

"Rolnik szuka żony". Wyjątkowa impreza Doroty. Co za tort!

Na InstaStories Doroty pojawiły się kadry z baby shower. Uczestniczka telewizyjnego formatu świętowała z bliskimi osobami, w tym m.in. rodziną Waldemara. Jak widać na zamieszczonych fotografiach, przyjęcie było huczne i ukochana rolnika zadbała o wszystkie szczegóły. Wnętrze zostało udekorowane pięknymi balonami. Wszędzie dominował różowy kolor. Na przyjęciu nie zabrakło także tortu z napisem "baby shower". Dla gości zostały przygotowane kieliszki, które zostały ozdobione watą cukrową. Trzeba przyznać, że cała impreza prezentowała się naprawdę okazale. Po kadry z baby shower zapraszamy do galerii.

"Rolnik szuka żony". Dorota o zaręczynach z Waldemarem. "Wciąż czekam"

W sierpniu Waldemar i Dorota udzielili wywiadu portalowi Party.pl. Zakochani myślą powoli o ślubie, ale rolnik jeszcze się nie oświadczył. - Wciąż czekam na ten obiecany pierścionek. Śmieję się, że dałam termin Waldiemu, więc jak się nie zdeklaruje to... Nie należę do kobiet, które lubią niespodzianki, lubię być przygotowana - powiedziała żartobliwie Dorota. Ukochana Waldemara wie już, kogo wybrałaby na świadkową. - Jeśli chodzi o uczestników, to na pewno zaprosiłabym byłą kandydatkę Waldiego, Izę. Bardzo się z nią zaprzyjaźniłam, myślę, że nawet by moją świadkową była - wyjawiła dla Party.pl. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Faworytka Sebastiana szukała miłości w innym programie. "Parcie na szkło"