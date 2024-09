"Magia nagości" w polskim wydaniu pojawiła się w 2021 roku i od razu wzbudziła duże zainteresowanie, ale i kontrowersje. Oparta na brytyjskim formacie "Naked Attraction" produkcja paruje ludzi na randki, jednak uczestnik wybiera kandydata lub kandydatkę na podstawie ich ciał (bez ubrań). Mimo że program emitowano na antenie ZOOM TV po godzinie 22, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpływały liczne skargi. KRRiT stwierdziła, że show narusza ustawę o radiofonii i telewizji i nałożył na nadawcę karę w wysokości 40 tys. zł. Mimo składanych odwołań od decyzji, emisja programu zakończyła się na trzech sezonach. Teraz okazuje się, że to nie koniec. Stacja już zapowiedziała nowy, czwarty sezon. Zmieniła za to gospodynię programu. Nie zobaczymy już Beaty Olgi Kowalskiej.

"Magia nagości". Nowa prowadząca: Z dumą dołączam

Program czeka niemała rewolucja. Nową prowadzącą została Julia Oleś. To influencerka działająca w sieci jako "Fabjulus". Kiedyś współpracowała z Kamilem Durczokiem przy tworzeniu serwisu Sileson.pl. Jest też autorką czterech książek, w tym dwóch kulinarnych. Choć sama lubi piękne zdjęcia na Instagramie, przekonuje, że "Magia nagości" to potrzebny program ze względu na naturalność.

W świecie filtrów, obróbki zdjęć i kultu perfekcyjnego wyglądu, format, w którym widz zderza się z różnymi kształtami i rozmiarami ludzkiego ciała jest cudownie ożywczy, więc z dumą dołączam na pokład i nie mogę się doczekać, co razem stworzymy

- powiedziała w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.

"Magia nagości". Produkcja chciała "odmłodzić" program

Jak przyznała Małgorzata Łupina, dyrektorka programowa i ds. produkcji telewizyjnej w Grupie Kino Polska, chciała "odmłodzić" format, by dotrzeć do młodszej widowni, lecz nadal 18+. "W związku z tym szukaliśmy trochę innej prowadzącej, z którą młodzi ludzie mogliby się utożsamić. Niestety to zadanie nie było łatwe, ponieważ jest to zarówno wyjątkowy, jak i bardzo wymagający program. Nie było też zbyt wielu chętnych, którzy mieliby odwagę pokazać swoje nagie ciała takimi, jacy są - bez retuszu, bez wstydu i uprzedzeń. Z tych powodów ta przerwa była nam potrzebna" - wyznała Łupina w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Nowa edycja ma pojawić się w 2025 roku, pod koniec zimy. W oczekiwaniu na polską wersję widzowie mogą natomiast oglądać drugą włoską edycję. Ta zadebiutuje na ekranach 27 września i będzie emitowana w piątki o godzinie 23 w ZOOM TV. Czekacie?