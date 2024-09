Niedawno na antenę wrócił program "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ekspertki Julitta Dębska, Zuzanna Butryn i Hanna Kąkol mocno się postarały, aby trafnie dobrać uczestników. W czwartym odcinku na ślubnym kobiercu stanęli Damian z Agnieszką. Oboje bardzo denerwowali się ceremonią, ale później nie kryli radości. - Odkąd zobaczyłem moją żonę, na pewno wpadłem w zauroczenie. Pomyślałem, kurczę no petarda. (...) Wstrzeliła się w mój gust idealnie i zrobiła bardzo pozytywne wrażenie - rozpływał się nad żoną Damian. Jak się okazuje, uczestnik w przeszłości wyglądał zupełnie inaczej niż w formacie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Damian szczerze o zdrowiu i utracie wagi. "Przez ten pobyt w szpitalu..."

Damian opowiedział przed kamerami o problemach zdrowotnych, przez które wylądował w szpitalu. - Do szpitala trafiłem z powodu niskiego poziomu hemoglobiny spowodowanej niską zawartością żelaza, także z niewydolności oddechowej. Myślę, że to się nawarstwiało przez długi czas. W organizmie odkładała się woda - mówił w programie. Opowiedział także o zmianach w sylwetce. - Ja też przez ten pobyt w szpitalu straciłem ponad 30 kilogramów wagi. (...) To był sygnał, żeby zmienić swoje życie - powiedział Damian. Na instagramowym profilu uczestnika można znaleźć jego stare zdjęcia przed utratą wagi. Trzeba przyznać, że naprawdę bardzo się zmienił. Po kadry Damiana z przeszłości zapraszamy do galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci komentują Damiana i Agnieszkę. "Coś może z tego być"

Po emisji ślubu Damiana i Agnieszki w mediach społecznościowych pojawiło się sporo komentarzy od widzów. Byli zachwyceni i zgodnie stwierdzili, że ich małżeństwo może przetrwać. "Możliwe, że tylko im się uda", "Okazało się, że to bardzo fajna para", "Podobają się sobie. Oby tak zostało", "Myślę, że coś może z tego być", "Super para" - pisali w mediach społecznościowych. A co wy sądzicie o Damianie i Agnieszce? Dajcie znać w sondzie na dole strony.