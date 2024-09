"Moja mama i twój tata" to najnowsza produkcja Polsatu, w której rodzice poszukują drugiej połówki. Pomagają im w tym dzieci, a nad wszystkim bacznie czuwa prowadząca Katarzyna Cichopek. W pierwszym odcinku poznaliśmy wszystkich uczestników, którzy zdążyli już nawet wybrać się na randki. Co wydarzy się w drugim? To niejednego może wprawić w osłupienie.

"Moja mama i twój tata". Zakręcona Anna i spokojny Sławomir. Oto nowi uczestnicy

Jak się okazuje, kolejny, drugi odcinek programu przyniesie nie lada niespodziankę. Do programu zawitają bowiem nowi uczestnicy! Dotychczasowi mieszkańcy willi zupełnie się tego nie spodziewają. Do grona poszukujących miłości singli dołączy Sławomir, który zabrał ze sobą syna Kubę. Dosłownie chwilę później do programu nieoczekiwanie wkroczy Anna, która przyjdzie razem z córką Julią. Bez wątpienia wejście tej dwójki wywoła spore zamieszanie nie tylko wśród rodziców, ale i dzieci. Sławomir jest osobą bardzo spokojną, a przede wszystkim twardo stąpającą po ziemi. Czasami męczy go jednak samotność. Dlatego po nieudanych poszukiwaniach na portalach randkowych postanowił zgłosić się do programu. Natomiast Anna jest szalona i zakręcona. W główniej mierze przez całe życie towarzyszyły jej dzieci. Chciałaby znaleźć partnera, który wesprze ją w codzienności. Co ciekawe, widzowie mogą doskonale kojarzyć jej córkę Julię, z którą przyszła do programu. Kobieta ma już za sobą debiut telewizyjny i wystąpiła w "Love Island". Myślicie, że nowi uczestnicy zdołają się zadomowić? Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

"Moja mama i twój tata". Kim są pozostali uczestnicy?

W pierwszym odcinku poznaliśmy ośmiu uczestników. 42-letnią Monikę, która zaznaczyła, że dla niej liczy się charakter. 45-letniego Szymona, który cztery lata temu rozwiódł się z żoną. 55-letnią Lucynę, która szuka przebojowego partnera. 44-letnią Annę, która poszukuje lojalnego mężczyzny. 46-letniego Krzysztofa, który jest rolnikiem. I drugiego Krzysztofa, który ma 50 lat i jest rozwodnikiem. 49-letnią Donatanę, która nie miała łatwej przeszłości oraz 39-letniego Piotra. Ci zdążyli się już nieco poznać między sobą, wybrali się też na randki. Trzeba przyznać, że niektóre wybory rodziców z pewnością zaskoczyły dzieci i raczej nie były po ich myśli. Przypominamy, że premierowe odcinki programu są emitowane w środy, o godz. 20.10. ZOBACZ TEŻ: Cichopek położyła swój nowy program? Dramatyczna oglądalność jeży włos na głowie. "Ludzie wyczuwają ściemę" [OPINIA].