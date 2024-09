Show "Rolnicy. Podlasie" cieszy się dużą popularnością. W rolniczym programie występuje wielu uczestników, którzy zdobyli rozpoznawalność także poza nim. Wśród nich znajdują się Gienek i Andrzej, którzy prowadzą gospodarstwo w miejscowości Plutycze. Panowie działają w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ich ponad 120 tysięcy fanów. Wśród bohaterów znajduje się również nietuzinkowa para, Jarek i Agnieszka Rogalscy. Rolnicy też mogą pochwalić ogromnym gronem fanów w sieci. Regularnie zabawiają odbiorców na swoich profilach. Ostatnio jednak przekazali niezwykle smutną wiadomość.

"Rolnicy. Podlasie". Jarek miał poważny wypadek. W mediach społecznościowych opowiedział, co się stało

Jarek i Agnieszka z programu "Rolnicy. Podlasie" nie mają dobrych wieści. Wyszło na jaw, że rolnik uległ poważnemu wypadkowi. W rozmowie z portalem podlaskie24.pl opowiedział o mrożących krew w żyłach szczegółach. Podczas pracy przy koniu doszło do nieprzyjemnej sytuacji. - I ja tak tym dłutem wybierałem strzałkę tej kobyle, a ona fuknęła mnie w nosek. Myślałem, że to bez lekarza się obejdzie, ale pół godziny krew tamowałem. Agnieszka donosiła lód i gazy. Cały zlew był we krwi - wyznał Jarek w wywiadzie. Okazało się, że mężczyzna musiał mieć szyty nos. Uszkodzenie było na tyle głębokie, że musieli zająć się nim specjaliści. Agnieszka postanowiła rozjaśnić nieco sytuację. Skusiła się na żart i porównało Jarka do postaci z pewnego programu. - Teraz Jarek wygląda jak z programu "Było sobie życie". Były czerwone krwinki i wirusy i te wirusy miały takie czerwone nosy. Jarek do tego wirusa jest podobny - zażartowała.

"Rolnicy. Podlasie". Fani nie wybaczą tego Andrzejowi. Poszło o karmienie zwierząt

Andrzej regularnie jest krytykowany przez fanów. Tym razem internauci przyczepili się do pewnego nagrania. Bohater programu "Rolnicy. Podlasie" udostępnił filmik, w którym karmił swoje zwierzęta za pomocą specjalnej maszyny. Pewien szczegół nie uszedł jednak uwadze fanów rolnika. Użytkownicy mediów społecznościowych skrytykowali fakt, że Andrzej karmił krowy zbożem w całości. Byli oburzeni. "Chcesz, żeby padły?", "Od kiedy się całe ziarno krowie daje?", "Rolnikiem to go nazwać nie można. Od kiedy bydłu daje się zboże w całości, przecież krowa wydali go z powrotem w całości, skoro zboże nie jest ześrutowane, by bydło mogło je strawić" - pisali widzowie w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Takie wykształcenie ma Andrzej z Plutycz. Gienek wygadał się przed kamerami