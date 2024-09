Przemysław Stelmach wziął udział w trzeciej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Niestety matrymonialne show nie przyniosło mu tego, czego szukał. Eksperci sparowali go z Martyną, która od początku jasno dała mu do zrozumienia, że nic z tego nie będzie. Para nawet nie próbowała poznać się bardziej. Przemysław, widząc, jak mają się sprawy, postanowił przynajmniej wykorzystać potencjał płynący z obecności kamer i zwrócić na siebie nieco uwagi. W trakcie programu przebierał się m.in. za jednorożca. Widzowie nie do końca rozumieli jego zachowanie, już nie mówiąc o samej Martynie, która nie wiedziała, jak zareagować na przebieranki partnera. Od trzeciej edycji minęło już kilka lat. Jak obecnie wygląda Przemysław? Jego aktualne zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemysław wciąż lubi się przebierać

Profil Przemysława na Instagramie jest pełen zdjęć z różnych studenckich imprez i zjazdów młodzieży. Na niektórych z nich były uczestnik "ŚOPW" pozuje w stroju Pikachu. Jak widać, mimo upływu kilku lat mężczyzna nie zrezygnował z pasji do przebieranek. Co ciekawe, słynna piżama z jednorożcem została poddana licytacji podczas jednej z aukcji WOŚP. Strój został sprzedany za 133 zł. To, co przykuwa uwagę, to brak zarostu. Uczestnik postanowił również zgolić wszystkie włosy. Niedawno ogłosił, że zamierza zakończyć studia i napisać rozprawę doktorską. Z tej okazji utworzył nawet zbiórkę, która pomogłaby mu w przeprowadzeniu wymaganych badań.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Przemysław został zaproszony do specjalnego odcinka, ale odmówił

Jakiś czas temu stacja wyemitowała odcinek, w którym pojawili się byli uczestnicy show. Przed kamery został zaproszony również Przemysław. Mężczyzna postanowił jednak odmówić udziału. W późniejszej rozmowie z Plejadą wyznał powód. "Początkowo zgodziłem się wziąć udział, ale po długim namyśle dotarło do mnie, że z paru względów nie jest to dla mnie korzystne. (...) Musiałbym zarezerwować parę dni na nagrania, a że pracuję codziennie, to jest to dla mnie utrata dochodu (gra niewarta świeczki). Do tego, jako że ciągle pracuję, nie potrafiłbym sztucznie pokazać, jak spędzam wolny czas" - tłumaczył. ZOBACZ TEŻ "Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk zapadł się pod ziemię, a teraz to! Zostanie ojcem