Patryka poznaliśmy w trakcie ósmej odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna został sparowany z Martą. Wówczas wielu wróżyło im świetlaną przyszłość, uważając za dobrze dobrane małżeństwo. Para znalazła nić porozumienia i wydawało się, że mają szanse na zbudowanie trwałej relacji. Tak się jednak nie stało, a ich związek nie przetrwał poza telewizją. Mało tego, uczestnicy rozstali się w atmosferze skandalu, wzajemnie obrzucając się winą w sieci. Marta nie płakała długo po rozstaniu. Sporo schudła, a także znalazła nowego partnera, z którym stanęła na ślubnym kobiercu. Natomiast Patryk, jakby zapadł się pod ziemię. Teraz okazało się, że mężczyzna także układa sobie nowe życie, a już niedługo zostanie tatą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna pokazała partnera. Już go nie ukrywa

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk przekazał radosną nowinę. Będzie ojcem!

Jakiś czas po programie Patryk zniknął z sieci. Później jednak powrócił i to ze zdwojoną siłą. Okazało się też, że nie jest już singlem, a jego serce skradła długowłosa Beata. Para chętnie obnosiła się ze swoim uczuciem, publikując romantyczne kadry. Początkowo mężczyzna chronił też wizerunku ukochanej i nie pokazywał jej twarzy. To się jednak zmieniło. I na tym nie koniec rewelacji, ponieważ były uczestnik hitu TVN właśnie dodał nowe zdjęcia. Okazuje się, że jego ukochana jest w ciąży, a para już niebawem powita na świecie pierwsze wspólne dziecko. Na pierwszym ujęciu możemy zobaczyć, jak zakochani pozują na tle malowniczego krajobrazu. Stoją blisko siebie, a uśmiechy nie schodzą im z twarzy. Patryk trzyma rękę na brzuchu Beaty, a w tle możemy zobaczyć plażę i morze. "Ostatni raz nad morzem w tym roku we dwójkę" - obwieścił wyraźnie uradowany.

ZOBACZ TUTAJOtwórz galerię

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk oczekuje na narodziny dziecka. Tak podsycił ciekawość internautów

Po kolejnym ujęciu możemy wnioskować, że ciąża jest już na zaawansowanym etapie, a para kompletuje już wyprawkę. Na fotografii możemy zobaczyć dziecięce body i zabawkę, a także zdjęcie USG. "Chłopczyk czy dziewczynka" - napisał Patryk, tym samym podsycając ciekawość fanów. Ubranka są jednak uniwersalne, a jak na razie sami zainteresowani nie zdecydowali się zdradzić płci, ani terminu rozwiązania. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta spakowała walizki i wraz z mężem wyruszyła na wakacje. Jest zdjęcie!