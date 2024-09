Tego się nie spodziewaliśmy. Małgorzata Ostrowska, która jest gwiazdą jesiennej ramówki TVP jako jurorka w "The Voice Senior" postanowiła jednak nas zaskoczyć. Okazało się właśnie, że zgodziła się przyjąć angaż od konkurencji. W niedzielny poranek ogłoszono, że wykonawczyni słynnego hitu "Meluzyna", dołącza do ekipy... "Dzień dobry TVN". Wiadomo, że gwiazda Lombardu będzie współprowadziła śniadaniówkę przez tydzień. Pałeczkę tymczasowego gospodarza przekazał jej obecny w ostatnim tygodniu Piotr Adamczyk. - Moi koledzy kazali mi przed tobą klęknąć, przed papieżem Polakiem - śmiała się wokalistka. Jej nowe wyzwanie ucieszyło fanów programu. "Zaskoczenie było", "Wow, extra", "Bardzo się cieszę" - czytamy na profilu programu na Instagramie.

Małgorzata Ostrowska komentuje swój udział w "Dzień dobry TVN"

Udział Małgorzaty Ostrowskiej w "Dzień dobry TVN" ogłoszono na koniec niedzielnego odcinka. Gwiazda weszła do studia programu w rytm "Szklanej pogody" Lombardu. Przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy, czego można się po niej spodziewać w programie śniadaniowym. - Będę tak dobra, na jaką mnie stać. Dam z siebie wszystko - zapowiedziała wokalistka. - Pójdę w kierunku modowym i jeszcze tym najbardziej kojarzonym ze mną, czyli muzycznym. A potem będę zaskakiwać - dodała gwiazda. Nie powiedziała jednak, czy konsultowała z władzami TVP swój udział u konkurencji. Dotychczas gwiazdy obowiązywała niepisana zasada, że jak odgrywają znaczącą funkcję w jakimś programie TVP, nie pojawiają się w tym czasie w innych telewizjach. Napisaliśmy w tej sprawie do PR-u TVP, ale do momentu publikacji artykułu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Kto jeszcze poprowadzi na tydzień "Dzień dobry TVN"?

Nie jest tajemnicą, że za jakiś czas w roli gospodarza "Dzień dobry TVN" sprawdzi się też Krzysztof Zalewski. Poza nim będzie gwiazda sportu. Bartek Jędrzejak - czyli pogodynek śniadaniówki TVN - wspomniał o tym, gdy oceniał wydania z Adamem Małyszem. - My się z Adamem znamy, kilka razy razem pracowaliśmy. Adam ma świetne poczucie humoru, w lot łapie to, co na planie trzeba robić. Sprawdził się świetnie, a przed nami jeszcze kilka znanych nazwisk, chcemy gwiazdy przybliżyć i pokazać zupełnie z innej strony. Przed nami Anita Włodarczyk i jeszcze kilka, ale nie mogę wszystkiego powiedzieć - wyznał niedawno w rozmowie z Jastrząb Post.